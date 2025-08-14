「御上先生」吉柳咲良、幼少期の姉弟ショット公開「レア」「似てる」の声
【モデルプレス＝2025/08/14】TBS日曜劇場「御上先生」に生徒役として出演していた女優の吉柳咲良が13日、自身のInstagramストーリーズを更新。幼少期の姉弟ショットを公開した。
【写真】「御上先生」生徒役、幼少期の姉弟そっくりショット
吉柳は「実家で見つけた姉弟ショット」と幼い頃の弟との写真を披露。可愛らしく頬を寄せている姿が収められている。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「貴重な写真ありがとう」「レア」「似てる」「姉弟仲良しで素敵」「幼い頃から美人」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「御上先生」生徒役、幼少期の姉弟そっくりショット
◆吉柳咲良、幼少期の姉弟ショット公開
吉柳は「実家で見つけた姉弟ショット」と幼い頃の弟との写真を披露。可愛らしく頬を寄せている姿が収められている。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「貴重な写真ありがとう」「レア」「似てる」「姉弟仲良しで素敵」「幼い頃から美人」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】