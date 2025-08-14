前田敦子らOG、AKB48劇場に集結「たかみなの卒業の時以来」武道館公演内容＆第1弾ゲストも発表
【モデルプレス＝2025/08/14】AKB48が8月13日、同日リリースの66thシングル『Oh my pumpkin！』発売記念イベントを開催。夜にはイベントを終えたAKB48メンバーがAKB48劇場に集結し、「卒業生も現役も大集合！AKB48 20周年記念シングル発売SP」と題して、発売記念生配信を行った。
今作には、センターの小栗有以・初選抜となる18期⽣の新井彩永ら現役メンバー11人に加え、前田敦子、高橋みなみ、小嶋陽菜、指原莉乃というレジェンドOGメンバー4人が参加。さらに、海外姉妹グループから各グループを代表して1人ずつ、計7人の海外メンバーも参加している、メモリアルシングルにふさわしい22人のサプライズ編成となっている。
「卒業生も現役も大集合！AKB48 20周年記念シングル発売SP」は、グループ公式YouTubeとWeverseにて実施。生配信にはOGメンバーの前田、高橋、小嶋も駆けつけ、『Oh my pumpkin！』各形態に収録される全4曲を生パフォーマンスした。
徳永羚海、坂川陽香がWセンターを務めるUnder Girls楽曲『意思の大木』（全形態共通収録）、センターの伊藤百花、千葉恵里、平田侑希、八木愛月、久保姫菜乃の5人ユニットによる楽曲『スマホ、見てる場合じゃない』（通常盤・Official Shop盤収録）、センターの大盛真歩・水島美結・山崎空（※「崎」は正式には「たつさき」）の3人ユニットによる楽曲『アイドルだよ、人生は…』（初回限定盤収録）を一挙に初披露。そして、OGメンバー3人とともに『Oh my pumpkin!』を披露した。
2024年12月にリニューアルオープンした新劇場での初パフォーマンスを終えた前田は「（劇場に立ったのは）たかみなの卒業の時以来だから10年ぶりくらい？（リニューアルして）綺麗になってる。すごい、すごい！」と無邪気な笑顔。小嶋は「あっちゃんと劇場に立つと、昔のチームA公演を思い出してエモい気持ちです（笑）」と懐古した。
終盤には『Oh my pumpkin!』のデイリーシングルランキング1位獲得の速報を受け、配信で見守るファンと喜びを分かち合う一幕も。センターの小栗は「本当にありがとうございます！発売後もまだまだ盛り上げていくので、みなさんたくさん聴いてください！」と感謝を伝えた。
ここで倉野尾成美が「みなさんに大切なお知らせがございます！」と切り出すと、12月4日から7日の4日間にわたり6公演を開催する日本武道館コンサート（AKB48 20th Year Live Tour 2025 in 日本武道館）の公演内容と第1弾ゲストを映像で発表。日程ごとにゲストが明らかになると、その錚々たる顔ぶれにコメント欄も「これは行きたすぎる」「倍率やばそう」と大いに盛り上がりを見せた。
武道館初日となる4日は「リクエストアワー セットリストベスト20」。AKB48が20年間で発表してきた楽曲の中からファン投票で選ばれた楽曲をランキング形式でパフォーマンスするコンサートが開催される。6日昼公演、7日昼公演は「PARTYが始まるよ ツアーファイナル」。8月16日から開幕する20周年ツアーの日本武道館スペシャルバージョンとなる。
そして、12月5日・6日夜公演、7日夜公演は「20周年記念コンサート」を開催。豪華OGメンバーも多数出演し、20周年を盛大に祝福する。2025年5月に開催したコンサートで“AKB48 20周年応援総団長”に就任した高橋は「みなさん内容が見えてくるとよりワクワクしていただけるのかなと思います。（違う日程で）同じ名前が何回か出てる人もいて…にゃんにゃん、頑張ろうね！」と小嶋と励まし合い、倉野尾は「プレミア必須のチケットは なんと本日21時30分から発売開始となります！ぜひお早めにチェックしてください！」と呼びかけた。
さらに、10月14日に20周年の公式記念ブック「AKB48 20th Year Anniversary Book」を発売することも発表。倉野尾は「12月の日本武道館コンサートに向けて、いよいよ20周年イヤーもラストスパートとなりました！先輩方と一緒に、さらに盛大に盛り上げていきたいと思います！」と意気込みを語り、最後は高橋の名言「努力は必ず報われる」を全員で合唱。お祭り騒ぎの生配信を締めくくった。（modelpress編集部）
