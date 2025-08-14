■大森の歌唱シーンも話題に

NHK連続テレビ小説『あんぱん』公式Instagramが、柳井嵩（演：北村匠海）・いせたくや（演：大森元貴）・六原永輔（演：藤堂日向）が集結したオフショットを公開した。

【写真】北村匠海・大森元貴・藤堂日向の『あんぱん』オフショットなど

オフショットは第20週「見上げてごらん夜の星を」（8月11日～）の一幕。嵩が舞台美術、たくやが作曲、永輔が演出を担当し、ミュージカル『見上げてごらん夜の星を』を作り上げる。

ポストには「本番前日まで修正や変更が追加されてバタバタでしたが、良い舞台をつくるためにみんなで力を合わせます。えいえいおー！」と添えられており、永輔が中央、嵩とたくやが両端で腰に片手を当てて、3人で手を合わせる。2枚目ではきりっとした表情でガッツポーズ。

メガネ＆横分けヘアにポロシャツ姿の嵩、チェックのジャケットに開襟シャツをあわせた横分けヘアのたくや、黄色いポロシャツ＆デニム姿でオールバックヘアの永輔と、時代感が表れたスタイルにも注目。

「豪華なトリオ！」「かわいすぎるポーズ」などといった声や、「大森さんの歌が染みました」「この時期に坂本九さんを思い出させてくれてありがとうございました」というドラマの感想も届いている。

なお公式Instagramでは、ミュージカルを制作中の写真も公開されている。