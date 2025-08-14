上白石萌音のマネージャー公式Xが更新され、『ちはやふるーめぐりー』のオフショットを公開した。

【写真】「競技かるた部」を書かれた紙を持って畳の上にちょこんと座る、羽織袴姿の上白石萌音

■『ちはやふるーめぐりー』が新学期で新章突入

『ちはやふるーめぐりー』（日本テレビ系）は、8月13日に第6話を放送。4月になり、藍沢めぐる（當真あみ）たちは高校3年生に進級し、新章へ突入。かるた部も新入生の勧誘に大張り切り。上白石が演じる大江奏は、育休中だった古文の教師・島強（波岡一喜）が予定よりも早く復帰したことで非常勤講師の契約が終了。かるた部の顧問も外れてしまうが、ボランティアコーチとしてかるた部をサポートすることとなった。

本投稿は、「ここから怒涛ですよ～」綴られ、１枚の写真が披露された。新入部員の勧誘で使われた“競技かるた部”と書かれた紙を持って微笑む上白石。羽織袴姿で畳の上に座っており、穏やかでお淑やかな雰囲気を感じることができる。

SNSではファンの「清楚なかなちゃん！」「かなちゃんかわいい」「大江先生のことが気になってます」といった絶賛する声が続々と集まっている。