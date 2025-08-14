■「甘え方に癒されます」「ミッキーと仲良しさんだね」「佐久間家が平和でほっこり」などの声集まる

【写真】佐久間大介の愛猫が胸元で甘える姿やミッキーとの握手ショット

Snow Manの佐久間大介が個人Xで愛猫とたわむれる写真をポストした。

佐久間は「今日はツナがベッタリ。可愛いぃ、」と、ローリング・ストーンズのTシャツを着た自身の首元にぺったりと寄り添う愛猫の写真を公開。猫が乗り、伸びたシャツから首元のほくろもチラ見えしている。

「ツナくん羨ましい」「甘え方に癒されます」「Tシャツお似合いです」などといったファンの声が続々と到着。

さらに「ソファー見たら、シャチがミッキーの手を触って寝てた、、可愛すぎる」と、愛猫がミッキーマウスのぬいぐるみの手に自らの手をのせ、きゅるきゅるお目目でカメラを見つめる写真も。

こちらにも「シャチちゃん握手してる！」「ミッキーと仲良しさんだね」「佐久間家が平和でほっこり」などといった声が続々と届いている。

Snow Man

