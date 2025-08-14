13時の日経平均は622円安の4万2651円、アドテストが140.46円押し下げ 13時の日経平均は622円安の4万2651円、アドテストが140.46円押し下げ

14日13時現在の日経平均株価は前日比622.68円（-1.44％）安の4万2651.99円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は365、値下がりは1188、変わらずは65と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は140.46円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ファストリ <9983>が98.05円、東エレク <8035>が53.18円、リクルート <6098>が42.24円、ＴＤＫ <6762>が30.89円と続いている。



プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を118.51円押し上げている。次いでネクソン <3659>が16.00円、ニトリＨＤ <9843>が7.01円、エムスリー <2413>が4.29円、信越化 <4063>が3.71円と続く。



業種別では33業種中7業種が値上がり。1位は銀行で、以下、石油・石炭、電気・ガス、水産・農林と続く。値下がり上位には機械、空運、電気機器が並んでいる。



※13時0分12秒時点



株探ニュース

