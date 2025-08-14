白より茶より“この色”！【GU】990円で高見え♡「上品ベージュシャツ」

ニュアンス感のある絶妙な色味で、上品さを引き立ててくれるベージュ。今季はニュートラルベージュがトレンドカラーとして注目されています。大人のデイリーカジュアルに取り入れるなら、オンにもオフにも使いやすい「シャツ」がおすすめ。今回注目したのは990円で手に入る【GU（ジーユー）】のアイテム。とろみ感のある素材と美しいベージュ色で高見えが狙えるシャツは、夏の1軍として活躍するはず。

涼しげなベージュと美しいドレープ感できれい見え

【GU】「ドレープシャツ」\990（税込）

淡いベージュ色が涼しげで、上品さを引き出してくれそうなベーシックなデザインの半袖シャツ。プチプラとは思えない美しいドレープ感できれい見えが狙えます。フレアスカートと合わせてフェミニンに、ワイドジーンズで程よくラフに。幅広いスタイリングを楽しんで。

スウェットコーデを大人顔にシフト

ルーズなシルエットのスウェットパンツも、上品なベージュのシャツを投入すれば一気に大人ムードに。デコルテラインを美しく魅せるスクエアネックのインナーが、コーデに抜け感を与えます。パンツにボリュームがあるので、足元は華奢なサンダルですっきり見せるのがポイント。涼しげな淡色で統一して、カジュアルさときちんと感を両立させたスタイルです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M