「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」シートジャックが一部延長。8月14日以降も実施決定
【劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来】 7月18日 公開
「鬼滅の刃」公式Xアカウントにて、TOHOシネマズなど33館で実施している「鬼滅シアター-鬼殺隊結集-」シートジャックについて、うち4館を8月14日以降も継続すると発表した。
シートジャックでは、一部の劇場にて「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」に登場する鬼殺隊の隊士を描いたシートカバーが展開されている。対象となる劇場はTOHOシネマズ新宿、TOHOシネマズららぽーと横浜、ufotable CINEMA、ローソン・ユナイテッドシネマPARCO CITY 浦添となっている。
全国33館で実施中のシートジャック展開
『鬼滅シアター -鬼殺隊結集-』
好評につき、一部劇場で8/14(木)以降も延長が決定！
実施スクリーンや上映時間は、
各劇場公式HPの上映スケジュールをご確認ください。
(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable