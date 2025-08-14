レオパードやチェック、迷彩……。秋らしい柄の夏服で季節を先取って

まだまだ夏は続きそうだけど、そろそろ秋っぽさも取り入れたい。そんな時は、レオパードやチェック、迷彩など秋らしい柄を取り入れた夏服を選んでみては。秋が待ち遠しい人に贈る、夏から活躍する秋っぽい柄のアイテムをご紹介します。

【フリーダ】チュールスカートに、秋らしいレオパード柄やチェック柄を取り入れて

「チュール チュチュスカート」各\13,750

フレアのチュールスカートに、モードななレオパード柄やトラッドなチェック柄をのせて、秋の気分を先取り。付属のペチスカートはスナップボタンで取り外しでき、ペチスカートなしでパンツとレイヤードし、透け感を楽しむこともできます。

【レイ ビームス】深いスリットで脚さばきよく！ 迷彩柄ロングスカート

「カーゴ ポケット タイト スカート」\14,850

カーキ色を基調にした迷彩柄で秋らしい雰囲気が手に入るロングスカート。脇のカーゴポケットがカジュアルなムードを高めつつも、フロントの深いスリットやタイトシルエットで女性らしくはきこなせます。丈夫で扱いやすいコットンのツイル素材を用い、製品加工をしているため、長年愛用したかのようなヴィンテージ風の風合いに。

【シップス】首元に秋のムードを秘めるロゴTシャツ

「シアーロゴリンガーTEE」\12,100【シップス ナインケース】

ネックラインのトリミングにポリエステルベロア素材を使用し、秋のムードを添えて。ボディはシャリっしたタッチの生地で、高い伸縮性を兼ね備えているためストレスフリーに着用できます。

【アーバンリサーチ ドアーズ】落ち着いた色味が大人のためのマルチボーダーTシャツ

「マルチボーダーTシャツ」各\5,500

落ち着いた色合いで表現したマルチボーダー柄が、秋らしい雰囲気を醸し出すTシャツ。少し長めの袖丈が大人っぽさをプラスし、気になる二の腕もカバー。すっきりしたシルエットで、サロペットやジャンパースカートのインナーとしても合わせやすい。

【デミルクス ビームス】シックに花柄を刺しゅうした、エレガントなブラウス

「モールヤーン フラワー ブラウス」\18,700

マットなシアー素材に、柔らかいモールヤーンでシックな花柄を総刺しゅうしたエレガントなブラウス。後ろのファスナーにグログランテープを挟み、バックスタイルも秋らしく華やかに。Aラインシルエットのため、インナーに長袖のタートルネックやシアートップスを重ねれば、冬まで着用可能。手洗いでケアできます。

【フリーダ】4つのエキゾチックな柄が調和するパッチワークパンツ

「パッチワーク イージーパンツ」\9,625

落ち着いた色味のエキゾチックなプリント生地4柄をパッチワーク。ゴムウエストで、ドローストリングスも通しているのでフィット感の調整ができます。裏地付きで透けも気になりません。

柄でさりげなく秋気分を味わえる夏服で、暑い夏の日も快適に。夏服で作る秋スタイル、ぜひチャレンジしては。

※価格はすべて税込みです