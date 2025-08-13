『ヴェラ〜信念の女警部〜』全14シーズン、9月19日（金）より一挙放送

英国推理小説界の至宝、アン・クリーヴスの小説シリーズをもとにした人気ドラマ、『ヴェラ〜信念の女警部〜』と『シェトランド』がミステリーチャンネルにて9月に一挙放送。

アン・クリーヴス原作の人気ドラマ 一挙放送

『ヴェラ〜信念の女警部〜』全14シーズン（全56話／字幕版）

9月19日（金）6：00より一挙放送

英ITVでの2011年の放送開始以来、シーズンが進むごとに視聴者数を増やし、今年1月にファンに惜しまれつつも幕を閉じた傑作ドラマ『ヴェラ〜信念の女警部〜』。その全14シーズンを一挙放送！

イングランド北東部を舞台に、仕事中毒で部下に厳しい鬼上司的な刑事ヴェラが、人間の心の機微を読み取りながら事件の真相に迫っていく。主演を務めるのは、アカデミー賞に2度ノミネートされ、OBE（大英帝国勲章）の称号を持つ名優ブレンダ・ブレシン（『秘密と嘘』『リトル・ヴォイス』）。原作者のクリーヴスは本作について「このドラマは私たちにとって特別な場所でもあるの」と語っている。

＜シーズン1第1話「海に消えた秘密」あらすじ＞

イングランド北東部ノーサンバーランド。 ある夜、ジュリー・アームストロングは恋人のゲイリー・ライトとともに、久しぶりに一緒に出掛ける。帰宅が遅くなってしまい、家路を急ぐ彼女が家に入ると、息子のルークが殺されていた。

『シェトランド』シーズン1〜8（全25話／字幕版）

9月27日（土）16：00スタート 毎週土曜日 16：00〜

クリーヴスがCWA（英国推理作家協会）賞最優秀長編賞を受賞した作品として、日本でも翻訳本が発売されている人気小説シリーズのドラマ化。既にシーズン10まで更新されている本作のシーズン1〜8を一挙放送。

舞台となるのは、スコットランドの地方行政区画の一つで、亜寒帯に属するシェトランド島。ほとんどの島民が顔なじみという閉ざされた世界で起こる事件の数々を描く、究極のクローズド・サークル・ミステリーだ。

＜シーズン1第1話「野兎を悼む春」あらすじ＞

シェトランドのブレセイ島で、旧家ウィルソン家の老女ミマが銃で撃たれ死亡する。ミマはシェトランド署サンディ巡査の祖母で、皮肉にもサンディが第一発見者となった。サンディから一報を受けたシェトランド署のジミー・ペレス警部は早速捜査を開始。ブレセイ島にはウィルソン家の親族であるホールデン家の人々も住んでいたが、慎ましい生活を送るウィルソン家に対してホールデン家は裕福な暮らしぶりだった。

