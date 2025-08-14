「全国高校野球選手権・２回戦、沖縄尚学３−０鳴門」（１４日、甲子園球場）

沖縄尚学が２試合連続の完封勝利で３回戦に進出した。２年ぶりの夏２勝をマークした。

沖縄尚学は二回、宜野座が放った左翼への適時二塁打で先制。九回には３連打で無死満塁の好機を作り、１死から宜野座の中前２点打で突き放した。

投げては先発の新垣が８三振を奪う力投で５回無失点。後を受けた２年生エースの末吉が４回を無失点に抑えた。これで末吉は甲子園で１３イニング連続無失点となった。

比嘉監督は「何とか９回、１イニングをものにできたことはよかった」と振り返った。先発の新垣には「ちょっとベンチから見ているとストライク、ボールがはっきりしていたが、要所で変化球で空振り三振にとれたことが大きかった」と明かし、継投については「ゲームプラン的には五回、六回でと考えていた。プラン通り決めてました」という。

完封リレーについては「センバツ終わって、夏は末吉一枚では厳しい。新垣に経験を積ませてきた。よく成長したんじゃないかなと思います」と目を細めていた。