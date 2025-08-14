“BTS・TXTの弟グループ”「CORTIS」、L.A.ソングキャンプの思い出が詰まったコンセプトフォト公開

BTSやTOMORROW X TOGETHERが所属するBIGHIT MUSICの新ボーイズグループ・CORTIS（コルティス）が、ソングキャンプの記憶を切り取ったコンセプト写真を公開した。

【写真】CORTIS、メンバープロフィール

8月14日、CORTISは公式SNSを通じてデビューアルバム『COLOR OUTSIDE THE LINES』の第2弾コンセプトフォトを公開した。写真の中でメンバーたちは、アメリカ・ロサンゼルスの街を歩きながら自由奔放な魅力を放っている。トラックの荷台に腰掛けたり、パイプラインに座ったりと、型にはまらない雰囲気で視線を集めた。

（画像＝BIGHIT MUSIC）

撮影の舞台となったロサンゼルスは、昨年彼らがデビューアルバムの制作を行った場所であり、より特別な意味を持っている。CORTISはロサンゼルスに3か月間滞在し、創作活動に没頭した。デビュー前の新人がメンバー全員で海外ソングキャンプに参加するのは極めて異例だが、“ヤング・クリエイター・クルー”である彼らは、街中で得たインスピレーションをもとに楽曲、振付、映像制作まで手掛け、自分たちのカラーを確立していった。ロサンゼルスはCORTISが方向性を固めた場所であり、同時にスタート地点でもある。彼らは今年3月に再びロサンゼルスを訪れ、当時の思い出を振り返りながらコンセプト写真を撮影した。

（画像＝BIGHIT MUSIC）

CORTISは8月18日午後6時に、タイトル曲『What You Want』の音源とコンセプチュアルパフォーマンスフィルムを公開し、デビューを飾る。この楽曲はロサンゼルスのソングキャンプから誕生した。新しい世界へ踏み出すCORTISの決意を込めた、まるで宣言文のような一曲だ。彼らは、「欲しいものは迷わず手に入れる」という強い意志を歌う。

なお、デビューアルバム『COLOR OUTSIDE THE LINES』は9月8日午後6時に正式リリースされる。メンバー全員がアルバムのクレジットに名を連ねており、BIGHIT MUSICが6年ぶりに送り出す新人グループの第一歩に、多くの人々の期待が高まっている。

（記事提供＝OSEN）