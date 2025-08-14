SEVENTEEN・S.COUPS、「パズルSEVENTEEN」でファンと交流！特別ライブ配信決定

SEVENTEENやBTSなど世界的アーティストを擁するHYBEのゲーム事業を担うDRIMAGEは、モバイルパズルゲーム「パズルSEVENTEEN」で、SEVENTEENのリーダーS.COUPS（エスクプス）とともにライブ配信を実施すると発表した。

【写真】エスクプス、日本のラーメン屋に出没！

放送は8月17日に、ファンコミュニティプラットフォーム「Weverse」で生配信される。S.COUPSが「パズルSEVENTEEN」をプレイしながら、ユーザーとリアルタイムで交流する特別な時間を過ごす予定だ。

ライブ配信では、S.COUPSがパズルクリアのミッションに挑戦したり、自身のスタイルでミニルームを飾りつけたりする様子をリアルタイムで楽しむことができる。また、ユーザーのミニルームをランダムで訪問し、「いいね」や「紙飛行機」で交流する企画も予定しており、ここでしか味わえない特別な思い出を提供する。

ⓒ PLEDIS Entertainment/DRIMAGE. All Rights Reserved.

さらに、公式SNSで事前に募集したユーザーの応援メッセージをS.COUPSが直接読み上げるトークコーナーも実施する。

配信を記念した特典も用意されている。放送記念のお得な商品販売に加え、S.COUPSが挑戦するミッションの結果に応じてゲーム内アイテムを配布する予定だ。

DRIMAGEの関係者は「多様な報酬を準備している。ライブを視聴し、S.COUPSのミッションの成否をぜひその目で確かめてほしい」とコメントした。

なお、ゲームの詳細は、「パズルSEVENTEEN」公式サイトおよび公式SNS（X、インスタグラム）で確認できる。

◇エスクプス（S.COUPS）プロフィール

1995年8月8日生まれ。韓国・大邱出身。本名チェ・スンチョル。身長178cm。2015年5月にSEVENTEENのメンバーとしてデビューした。芸名「S.COUPS」は、本名であるスンチョルの頭文字「S」と大成功や大当たりを意味する「COUPS」を掛け合わせたもので、「チェ・スンチョル大成功」という意味が込められている。もともと芸能界に興味はなく、中学生時代に友人らによるサッカーの誘いから逃げようと塀を越え、校舎外に出たところでPLEDISエンターテインメントの関係者の目に留まりスカウトされた。グループ最年長メンバーで統括リーダーを務めるが、実際の家族構成では末っ子。そのため、家庭内での“末っ子気質”ぶりをメンバーに指摘されることもしばしば。