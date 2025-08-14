俳優の板垣李光人（23）が14日、都内でテレビ朝日ドラマ「しあわせな結婚」（木曜後9・00）のポッドキャスト公開収録に登場。悩みを相談した。

人気弁護士の主人公が運命の出会いを機に電撃結婚するも、妻には大きな秘密があり運命が動き出す物語。秘密が暴かれていく中で夫婦の愛を問うマリッジ・サスペンス。豪華俳優陣の演技と先の読めない展開で、第1話の見逃し配信数がテレビ朝日系木曜ドラマ史上最速で100万回を突破するなど、大きな話題を集めている。

公開収録では阿部サダヲと松たか子がお悩み相談室を開催。ゲスト登場した板垣は「乗り物で起きていられない。すぐに寝ちゃうんです。移動の時間とか本読んだりとか有効に使った方がかっこいいなと思うんですけど…」と相談し、「お二人は移動ってどう過ごされているのかな」と質問した。

阿部は「風景を見るのが好き。だからあんまり眠らない」と明かし、松は「私は全部やります。ちょっと本読みたかったら読む、ゲームやりたかったらゲームやる。そのうちに落ちちゃうんです。遊ぶことと寝ること全部やってる」と話した。

板垣の悩みを解決するために来場者にアドバイスを求めるも解決策は見つからず。松は「李光人様がしたいようにするのがいいって」とファンの気持ちを代弁した。最終的に板垣は「のび太くん的に寝るのを特技にしようと思います！」と切り替えた。