◆米大リーグ エンゼルス―ドジャース（１３日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日）の敵地・エンゼルス戦に「１番・投手」でスタメン出場し、降板後の５―４の６回無死一塁で迎えた４打席目は、３番手左腕チェフィンの前に内角スライダーにタイミングを外され、空振り三振に倒れた。

マウンドに上がる前のプレーボール直後の初回先頭の１打席目は右翼線にはじき返すと、快足を飛ばして三塁を陥れた。これで大谷は今季最長１２試合連続安打。続く２番ベッツの左前適時打で、両リーグ独走の今季１１５得点目をマークした。味方打線は４番スミスに２ランが飛び出すなど、大谷を援護した。

３―０の２回無死一塁で迎えた２打席目は空振り三振に倒れた。３―２の４回１死一、二塁で迎えた３打席目は四球を選び、満塁のチャンスを作ると、続くベッツに右前適時打が生まれた。

投げては、今季初めて５回のマウンドに上がったが、４回１／３で５安打４失点、７奪三振で５回を投げきれず、今季初勝利まであと２アウトで降板。エンゼルス時代の２３年８月９日（同１０日）以来７３５日ぶりの勝利投手の権利をつかめなかった。

前日１２日（同１３日）の同戦では、４打席目の遊直がトリプルプレーになる不運があり、同点の９回に守護神ジャンセンから一時勝ち越しの４戦連発４３号ソロを放つも逃げ切れずサヨナラ負けを喫した。４３発はシュワバー（フィリーズ）を上回ってリーグ単独トップに浮上。７月にマークした自己最長で球団タイ記録の５戦連発での４４号に期待がかかる。

前回の二刀流出場となった６日（日本時間７日）の本拠地・カージナルス戦では「１番・投手、指名打者」でフル出場し、今季８度目の登板で復帰後最長４回２安打１失点８奪三振の快投を見せ、打っても、今季３発目の“リアル二刀流弾”となる１０戦＆４８打席ぶりの３９号逆転２ランを放ち、日本人ではイチロー、松井秀喜に次いで史上３人目となるメジャー通算１０００安打を飾った。試合前時点で、今季の二刀流出場時は３２打数７安打の打率２割１分９厘、３本塁打、１１打点をマークしている。