NEWS増田貴久、街で言われて「本当に？」と驚いた褒め言葉告白
【モデルプレス＝2025/08/14】NEWSの増田貴久が13日、パーソナリティを務めるラジオ番組「増田貴久・中丸雄一のますまるらじお」（MBSラジオ／毎週水曜深夜1時〜）に出演。疑問に感じる褒め言葉を明かした。
【写真】頭の小ささ褒められた増田貴久の最新ショット
番組には、リスナーから「自分が思ってもいないところで褒められたときどう対応するか？」という質問が。「基本的に褒められるし褒められちゃうし、褒めないわけないじゃん」とおどけた増田だが、「たまに街歩いてて『まっすーだ！』って気づいてもらって、『頭小さい』『スタイルいい』みたいなこと言われた時に『本当に？』って」と思わず疑問に思ってしまう褒められ方を明かした。
増田が「『芸能人だ』『オーラ凄い』みたいなのだったらまだわかる。でも『頭小さい』とか適当に言ってるでしょ？芸能人を生で見た時に適当に言ってませんみたいな…」と続けると、ともに出演しているパーソナリティは「イメージはもっとガッチリしてたんじゃないですか？思ったより華奢って」とテレビのイメージと違ったのではと推測。増田は「どんだけ頭デカいと思ってたんだ、俺のこと。2頭身ぐらいだと思ってたのかな」と反応し、「そういう時は『本当に？そんなに（頭）小さいタイプじゃないけど？』って小さい声でブツブツ言う。『ありがとう』みたいな雰囲気だけどあっちには届かないぐらいに」と対応の仕方を話し笑いを誘った。（modelpress編集部）
情報：MBSラジオ
【Not Sponsored 記事】
【写真】頭の小ささ褒められた増田貴久の最新ショット
◆増田貴久「本当に？」と思ってしまう褒められ方とは
番組には、リスナーから「自分が思ってもいないところで褒められたときどう対応するか？」という質問が。「基本的に褒められるし褒められちゃうし、褒めないわけないじゃん」とおどけた増田だが、「たまに街歩いてて『まっすーだ！』って気づいてもらって、『頭小さい』『スタイルいい』みたいなこと言われた時に『本当に？』って」と思わず疑問に思ってしまう褒められ方を明かした。
情報：MBSラジオ
【Not Sponsored 記事】