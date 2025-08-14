ゴンチャ夏限定「マスカット＆マンゴー」意外な組み合わせが生むフレッシュなおいしさ
【女子旅プレス＝2025/08/14】台湾ティーカフェのゴンチャ（Gong cha）では、夏のデザートティー「マスカット＆マンゴー ティーエード／ジェラッティー」を、2025年8月21日（木）からの期間限定で提供する。
【写真】ゴンチャ、原宿に国内初のコンセプトストア
新たに登場するデザートティーは、みずみずしく香り豊かなマスカットと、芳醇でジューシーなマンゴーという、少し意外な組み合わせを楽しめる「マスカット＆マンゴー」。
すっきりとした味わいがフルーツと相性の良い「阿里山ウーロンティー」ベースに、マスカットの甘みを閉じ込めたソースとゼリー、さらにダイス状にカットしたマンゴー果肉を合わせ、さわやかさとフルーツの存在感が際立つ1杯に仕上げた。
ラインナップは、フルーツとお茶のハーモニーをストレートに楽しむティーエードと、シャリッと食感がリッチなジェラッティーの2種類。
旬の2つのフルーツそれぞれのフレッシュなおいしさが引き立てあう、夏にぴったりのさわやかなデザートティーとなっている。（女子旅プレス／modelpress編集部）
マスカット＆マンゴー ティーエード（ICED／M） 690円
マスカット＆マンゴー ジェラッティー（FROZEN／M） 720円
※ 記載価格はすべて税込み。
発売日：2025年8月21日〜8月31日予定
販売店舗：国内ゴンチャ全店
【Not Sponsored 記事】
