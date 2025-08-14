マスカット&マンゴー ティーエード／ジェラッティー／提供画像

【女子旅プレス＝2025/08/14】台湾ティーカフェのゴンチャ（Gong cha）では、夏のデザートティー「マスカット＆マンゴー ティーエード／ジェラッティー」を、2025年8月21日（木）からの期間限定で提供する。

◆ゴンチャ、旬のフルーツを組み合わせた意外なコンビネーション


新たに登場するデザートティーは、みずみずしく香り豊かなマスカットと、芳醇でジューシーなマンゴーという、少し意外な組み合わせを楽しめる「マスカット＆マンゴー」。

すっきりとした味わいがフルーツと相性の良い「阿里山ウーロンティー」ベースに、マスカットの甘みを閉じ込めたソースとゼリー、さらにダイス状にカットしたマンゴー果肉を合わせ、さわやかさとフルーツの存在感が際立つ1杯に仕上げた。

ラインナップは、フルーツとお茶のハーモニーをストレートに楽しむティーエードと、シャリッと食感がリッチなジェラッティーの2種類。

旬の2つのフルーツそれぞれのフレッシュなおいしさが引き立てあう、夏にぴったりのさわやかなデザートティーとなっている。（女子旅プレス／modelpress編集部）

■商品概要


マスカット＆マンゴー ティーエード（ICED／M） 690円
マスカット＆マンゴー ジェラッティー（FROZEN／M） 720円
※ 記載価格はすべて税込み。
発売日：2025年8月21日〜8月31日予定
販売店舗：国内ゴンチャ全店

