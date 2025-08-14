今年も終戦記念日に合わせて、当時の記憶をひもとくさまざまな番組が放送されている。しかし、往時の資料を漁らずとも、戦争の傷跡は意外と身近なところにも遺されている。そこで本稿では、東京都内の戦争遺跡を巡る散策ツアーを試みた。（取材・文・写真／フリーライター 友清哲）

都会の喧騒のど真ん中に残る

惨禍の爪痕

第二次世界大戦の終結から、80年の節目を迎える今年。当時10歳の少年少女は、存命であれば90歳に達することになり、戦時中の確かな記憶に耳を傾ける機会は、これまで以上に貴重なものになりつつある。

戦争の記憶や記録を後世に伝えることは、過ちを繰り返さないためにも極めて重要なこと。ならば、戦争体験者が次々に退場しつつある令和の世においては、各地に点在する遺構からより多くのことを学ぶべきだろう。

そして戦争遺跡とは、意外と身近に存在するものである。たとえば都内に的を絞ってみても、まず表参道の交差点に立つ灯籠に、戦禍の痕跡が見て取れることをご存じだろうか。

待ち合わせスポットとして定番化しているこの大きな石灯籠、よく観察してみると台座の一部が黒ずんでいるのがわかる。

これは1945年の5月24日から25日にかけて起きた、｢山手大空襲｣によって生じた傷跡である。飛来した約1000機のB-29が、2日で6000トン以上もの焼夷弾を投下したもので、黒ずみは煤の汚れではなく、犠牲になった人々の血が染み込んで生まれたものとされている。

いまではすっかり日常の風景に溶け込んでおり、言われなければ意識することすらない痕跡だが、これも立派な戦争遺跡のひとつだ。

