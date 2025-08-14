「あのちゃん」こと歌手でタレントのあのが、13日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（水曜午後11時6分）にゲスト出演。多忙ゆえ奇行に走ってしまうことを明かした。

タレント、歌手、女優としてマルチに活動。テレビで見ない日はないほどの活躍ぶりで、オードリー若林正恭から「休みなしでしょ？」と聞かれると、あのは「休みなしです。昨日初めて『オールナイトニッポン0』を休んで。ちょっとキツイかも」と苦笑いで本音を漏らした。また「喉ももたないし。明後日『Mステ』で歌うから…」とこぼすと、若林から「『あちこちオードリー』中座したら？」と笑いを交えてねぎらわれた。

多忙のため、プライベートな時間は「なーい！（買い物も）できない」。ともにゲスト出演したホラン千秋から「パンクとかしちゃう？ うわ〜！ みたいな」と心配されると、「してますね。常に家で叫んで」と語った。これに若林が共感し「分かる。叫ぶしかないのはなんでだろうね。時間がないからか」と話すと、あのも「一番コンパクト」と笑いながら納得。「あとおもむろに賞味期限切れの生卵をバコバコバコバコ割ったりして」と忙しすぎるがゆえの“奇行”を明かし笑いを誘った。