【どうぶつの森 プラットフォーム クロッグ】 8月27日 発売予定 価格：11,000円 【キッズ どうぶつの森 プラットフォーム クロッグ】 8月27日 発売予定 価格：6,050円

「どうぶつの森」とクロックスのコラボ商品「どうぶつの森 プラットフォーム クロッグ」と「キッズ どうぶつの森 プラットフォーム クロッグ」が8月27日に発売される。今回、発売前に両商品のサンプル品をお送りいただいたので、そのビジュアルや使い心地をレポートする。

今回のコラボ商品は、約4cmの厚底ソールの女性向けシリーズ「プラットフォーム クロッグ」を「どうぶつの森」デザインに仕上げたもの。価格は大人向けの「どうぶつの森 プラットフォーム クロッグ」が11,000円、子供向けの「キッズ どうぶつの森 プラットフォーム クロッグ」が6,050円。

今回、「どうぶつの森」仕様のスペシャルボックスに入れて送っていただいた

今回のクロックスは、「どうぶつの森」の「島」がテーマとなっている。靴の上半分は島と浜辺、ソール部分は海が表現されており、「どうぶつの森」の世界観がクロックス全体に落とし込まれている。

島には木々が描かれているが、さらに「どうぶつの森」らしさを出すことができるのが「ジビッツ」だ。「ジビッツ」は、本体の穴部分に飾ることができるアクセサリーのこと。しずえやたぬきち、りんごの木など、代表的なキャラクターやアイテムが付属する。

どうぶつの森 プラットフォーム クロッグ

側面と背面。踵部分のベルトは空と風船が描かれている

ジビッツが何よりかわいい。特に家が超立体的で、攻めたデザインとなっている

キッズ どうぶつの森 プラットフォーム クロッグ

ジビッツは取り外しが可能なので、クロックスを自分の好みのデザインに付け替えられる。別売りの「どうぶつの森 クリエイター ファイブパック」（各2,420円）ではフータや化石、エイブルシスターズのあさみ、ことの、きよみなどがジビッツ化されており、揃えるとさらに幅広いアレンジが可能となる。

なお子どもサイズのクロックスに関しては、最初からついているジビッツは取り外しができなくなっていた。ただ、大人サイズに比べると穴の大きさは若干小さめだが、ジビッツは十分つけられる。好きなジビッツを追加することでアレンジを楽しめる。

「どうぶつの森 クリエイター ファイブパック」（各2,420円）

ジビッツは下から押し上げるようにすると簡単に外れる

付け替えたり位置を変えたりして、自由にアレンジ可能だ

さっそく家族にも協力してもらって履き心地を確認したところ、ビジュアルのかわいさはもちろんのこと、靴の構造がしっかりしていて、厚底で歩きやすいとのことだった。

「どうぶつの森」は自分の暮らす場所を自分好みに変えながら楽しんでいくゲームだが、このクロックスも同じような楽しみ方が可能だ。親子でお揃いのクロックスを履きつつ、ジビッツでそれぞれの個性が出てくるあたりに「どうぶつの森」らしさを感じることができた。

このほか、ジュン、ブーケ、リリアンのジビッツも同時発売予定となっている。クロックスと合わせて、ぜひ注目していただきたい。

家族に協力しもらって撮影。「かわいい！」と大好評だった。コンクリートの上だと特徴的な緑色がよく映える。

商品は8月27日発売！