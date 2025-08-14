読売テレビ・日本テレビ系列で現在放送中のプラチナイト木曜ドラマ『恋愛禁止』（毎週木曜よる11：59〜）。第7話が8月14日に放送予定です。

【写真】慎也から相談を受けた幼馴染みの麻土香は…

不動産会社で働く主人公・木村瑞帆（伊原六花さん）は、地元の静岡を離れ、東京で働いていた。そんな彼女の前に現れる、3人の男性――。

1人はある時期彼女の世界の中心だった元恋人・倉島隆（小久保寿人さん）。

1人は知人の紹介で知り合い、悩んでいる瑞帆に寄り添い、交際に発展した恋人・津坂慎也（佐藤大樹さん）。

そしてもう1人は、純粋さの果てに歪な愛を向けてきたストーカー・郷田肇（渡邊圭祐さん）。

彼らは、瑞帆に何をもたらすのか――。

本作品は、累計発行部数35万部を突破する長江俊和の人気小説「禁止シリーズ」の『恋愛禁止』（角川文庫/KADOKAWA刊）が原作。熱狂的な支持者を生み出した「禁止シリーズ」を手掛ける原作者・長江俊和が、物語に完全オリジナル要素を加え、原作をも揺るがす予想不能な恋愛ホラーサスペンスを描きます。

脚本は遠山絵梨香さんが担当。主題歌『コエ prod.☆Taku Takahashi (m-flo)』はIS:SUEの楽曲です。

＊以下8月14日放送回のネタバレを含みます。



プラチナイト木曜ドラマ『恋愛禁止』（画像提供：読売テレビ）

＜前回のあらすじ＞

内見先の部屋で、郷田肇は津坂瑞帆にゆっくりと迫り、瑞帆の喉元に手をかけようとしていた。死を覚悟する瑞帆だったが、ふと目を開けると郷田の目には涙が溢れていた。

突然、泣きながら何かを呟き、叫んだりする郷田の豹変に呆然とする瑞帆だったが、郷田が部屋を出ていったことで、脱力しその場に崩れ落ちるのだった。そこには静かな沈黙だけが残されていた。

一方、倉島直美（酒井若菜さん）は、夫・倉島隆の失踪を追う中で、夫がかつて瑞帆のストーカーだった事実を知り、嘘をついていた瑞帆に電話をかける。

「あなたが話さないつもりなら、警察に相談する」と直美に突き付けられた瑞帆は、再び会う約束をする。3年前のあの事件を話さなければならないという状況に「もう何もかも終わりだ」と立ち尽くす瑞帆だった。

全てが明るみになれば慎也と美玖と一緒に暮らせなくなる、家族そろっての最後の外出のつもりでピクニックに出かける。

慎也は、今感じている幸せを感謝の言葉にして瑞帆に伝える。瑞帆は、慎也に優しくされるほど、瑞帆は罪悪感に苛まれていくのだった。そして直美に全てを伝える日がやってきて――。

そしてついに瑞帆が倉島隆を刺した事実を倉島直美に告白する。動揺を隠せない直美は「警察…警察…」とその場から立ち去るが、数日後、直美は遺体で発見され――！



プラチナイト木曜ドラマ『恋愛禁止』（画像提供：読売テレビ）

＜第7話のあらすじ＞

津坂瑞帆は、郷田肇から思いもよらない事実を告げられる。「貴方の運命を弄んでいる人物が居る。それも、すごく身近に」。

理解が追い付かず驚く瑞帆だったが、郷田は忠告を続ける。「その人物が倉島隆の失踪と、倉島直美の死に関わっている可能性がある」という衝撃の言葉に、瑞帆は「信じられる訳がない」と反論し、恐怖で後退りながらその場を去る。

一方、麻土香（小西桜子さん）は、慎也から送られてきていた瑞帆と慎也が映る笑顔の写真を加工して、自分の顔を嵌めていた。その写真を見ながら「恋愛禁止って言ったのに。泥棒」とつぶやく。麻土香は慎也に幼少期から恋心を抱いていたのだった。

ある日の休日、自宅で夫の津坂慎也と娘の美玖（大谷日南実さん）と穏やかな時間を過ごしていると、突然、呼び鈴が鳴る。インターフォンを見るとスーツ姿の男女。

震える手で通話を押すと、児童相談所の職員だという。理由もわからぬまま話を聞くと、瑞帆が美玖を虐待しているという通報があり、事情聴取に来たのだった。落ち込む瑞帆を励ます慎也。

そんな中、慎也から相談を受けた幼馴染みの麻土香は、虐待の事実がないことを証明する約束をするが、慎也の母・圭子（宮田早苗さん）が事態を聞きつけ、訪ねてきて――。