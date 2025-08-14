今年注目の新カラーは？

iPhone選びで大事な要素といえば？…そう、カラーリング。ブラックやホワイトなど、毎年変わらぬ色もあれば、その年の新色を狙う人も多いんじゃないかな？

というわけで、カラーに関する情報です。

リーカーのMajin Bu氏が、iPhone 17全シリーズのダミーモデルらしき端末をXにポスト。iPhone 17／iPhone 17 Air／iPhone 17 Pro／iPhone 17 Pro Maxそれぞれのカラーを見比べることができます。

iPhone 17 Lineup Colors pic.twitter.com/Np86kDD7Fj - Majin Bu (@MajinBuOfficial) July 30, 2025

個人的に目を引くのは、iPhone 17のグリーンですかね。

これまでのグリーン担当「ティール」から比べると、かなりビビッドな緑色に。肉眼で見てみないとなんとも…なところはありますが、僕の第一印象は「シュレックみたいだな！」でした。目立つぞこれは。

そして、iPhone 17と17 Airのスカイブルーも淡くていい青色。こちらは爽やかな印象ですね。

また、iPhone 17 Proシリーズでは新色と噂されているオレンジに目が行きます。これまでのProシリーズにはなかった表情で、いい意味でiPhoneらしくないカラーリングですよね。これも目立つぞ！

…というわけで、カラバリの噂でしたがあくまでもこれらはダミーモデルだという点にはご留意ください。実際には存在しないカラーの可能性もありますので、Apple（アップル）からの正式発表を待ちたいですね。

ちなみに、iPhoneの発表イベントは9月9日になる説があります。本当ならもうまもなく、今は噂のまとめもチェックしつつ、正式発表を待ちましょうか！

Source: X