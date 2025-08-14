【超像可動『北斗の拳』ジュウザ】 受注期間：8月14日～10月29日 2026年5月 発売予定 価格：10,120円

メディコス・エンタテインメントは、アクションフィギュア「超像可動『北斗の拳』ジュウザ」を2026年5月に発売する。受注期間は10月29日まで。価格は10,120円。

本製品は、マンガ「北斗の拳」より、南斗五車星の一人であり「雲のジュウザ」の異名を持つ男「ジュウザ」を、同社のアクションフィギュアシリーズ「超像可動」で商品化したもの。

原哲夫先生の徹底した造形・彩色の監修による究極の造形美で、豊富な可動域により劇中の豪快な技の数々が再現できる。

表情違いの頭部パーツは3種付属しており、オプションパーツには、ジュウザの印象的な登場シーンを再現可能なパーツや骨付き肉が付属。撃壁背水掌をイメージした手や、無頼漢として生を送っていたシーンを再現可能なボトルを持つ手など、多種多様なハンドパーツも付属している。

「超像可動『北斗の拳』ジュウザ」

仕様：塗装済み可動フィギュア サイズ：全高 約180mm 素材：PVC、ABS、POM

(C)武論尊・原哲夫／コアミックス 1983 版権許諾証GB-219

※商品は自立しません。付属の台座を使用してください。

※掲載している写真は開発中のものです。実際の商品とは異なります。