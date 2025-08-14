別世界で生きる２人がひかれあう、今時めずらしい純愛ストーリーだ。裕福だけれど厳格で窮屈な家庭で育った真面目な高校教師・小川愛実（木村文乃）は、貧しい家庭で育った文字の読み書きが苦手なホスト・カヲル（ラウール）と出会う。ホスト寮の屋上でカヲルに字を教えることになった愛実。２人はやがて惹かれ合うようになるが――。井上由美子脚本の純愛ドラマ『愛の、がっこう。』（フジテレビ系、木曜午後10時〜）で主人公、愛実を演じる木村さんに作品に込めた思いと役づくりについて伺いました。（取材・文：婦人公論.jp編集部）

【写真】教師として働く愛実だが…

* * * * * * *

＜私立の女子高で現国の教師として働く愛実。授業では生徒から相手にされず学級崩壊の危機にあった。しかも、担任クラスの生徒がホストクラブに通っていることが発覚。保護者から依頼された愛実は新宿・歌舞伎町のホストクラブに行き、生徒を連れ戻すことに。そこで出会ったのが、ホストのカヲルで――＞

恋愛ものの作品はあまり経験がありませんでした。でも、『愛の、がっこう。』はいわゆる恋愛ものとはちょっと違うと思っています。人と人が必死に関わり合って生きていくなかで、１つの要素として恋愛があると感じていて。

愛実は、頼まれてもいないのに、カヲルに文字を教え始めます。「教えたことでカヲルが笑顔になってくれたから」とそんな理由の積み重ねで動いているだけ。自然に積み重なった先に愛情が芽生えるのかなと思っています。「いわゆる恋愛もの」だと、１〜２話ぐらいで２人がすでに一緒にいて、そこからどうするかが描かれると思うんですが、『愛の、がっこう。』は極端に言うなら、「手をつなぐまでに全話かける」ようなイメージがあります。

「愛実を知る旅」

愛実は、私の周りにいないタイプ。最初に西谷弘監督にお会いした時に「どう演じていいか迷っています」というお話はしました。今も私にとって愛実を知る旅をしているみたいな感覚です。



（『愛の、がっこう。』／(c)フジテレビ）

愛実は、人生を遠回りしている人というイメージでした。たとえば、小学生の時に学校からの帰り道に近道を探すじゃないですか。でも、近道しようと思うと藪の中をくぐったり、塀を乗り越えたりしなくちゃいけない。

愛実は刺激的な道に興味があるし、整備された通学路をちゃんと通って安全な道を歩いていても、退屈を感じてしまう。いつもと違う道や遠回りすることで見られる景色にあこがれを感じている。別の道を選択しようと思えばできるのに、ずっと正しいとされる道を歩いてきてしまった人。

だからこそ、物語が進むにつれ、ラウールさんが演じるカヲルの自由さ、奔放さに心地よさを感じているのだと思っています。カヲルの「普通とされる価値観」にとらわれないところが、愛実にとって新しかったんでしょうね。

フラットな人だからこそ

愛実は、誰かに共感してその人のために寄り添うという意識ではなくて、「自分が頑張ってもがいた結果、誰かのためになっていた」「隣にいたら、結果的に寄り添っていた」というタイプです。だから、流されそうで流されないし、容易に染まらない。フラットな人。

対カヲルについてもロジカルには考えていないんです。ラウールさんは台本と違う演技をすることがあって、自由にのびのびお芝居されていました。監督もそれを面白がっている。私は本当に先生の気持ちで、「あ、そう来るんですね」と受け止めるだけですね。愛実もカヲルさんに対してそういう感じでいるのかもしれません。



木村文乃さん（撮影：本社 奥西義和）

カヲルに字を教えることは、恋愛要素の１つだと思われているかもしれません。でもそれだけじゃなくて、恋と愛の違いかなって考えるようになってきました。恋って自分勝手でもいいけれど、愛は「相手を守ること」が入ってくると感じています。

カヲルのためを思って字を教えているだけなので。カヲルさんが字を覚えて、１人で歩いていけるようになるということが、文字を教えているところの終着点だと思っています。

自由で素直なラウール

＜カヲルを演じるラウールさんは、人気グループ『Snow Man』のメンバー。圧倒的なスタイルと華で、現実離れしたホスト役の存在感が増している＞

ラウールさんには「妖艶なイメージのダンススキルがすごい人」というイメージがありました。最初のころはそもそも、愛実とカヲルは対立していましたし、同じ場面があまりなかったんです。

でも、撮影が進むにつれて、撮影の合間にラウールさんとの間にさりげない会話が増えてきて「無邪気な人」というイメージも加わりました。

１話で、ホスト寮の屋上で愛実がカヲルに字を教えるシーンがあります。カメラアングルを変えて何回か撮影しているんですが、最初に一連の流れを撮影したとき、「カット」とかかったら、ラウールさんは「なんか感動しちゃったなあ」とおっしゃっていて。思ったことをそのまま口に出すことって、歳を重ねるとどんどんできなくなることなので、素敵だなあと思いました。

大人の一線があるから

＜愛実は慎重な性格で両親の前では優等生のふりをしている。しかし、思い込んだらまっすぐ突っ走る危うさも持ち合わせている。教師としての自分を強く自覚しながらも屋上に通い、カヲルに根気よく文字を教え続ける。そして、カヲルが学習障害を抱えていることが明らかになり――＞

井上さんの脚本は人間描写が丁寧なので、脚本通りに演じていたら自然と惹かれあう感じになりました。恋愛に対して無邪気ではない、ちゃんと大人の一線を持っている２人です。カヲルさんはホストである自分が教師である愛実と一緒にいるということはどうなのかと思ってブレーキがかかる。愛実は、高校生を教える立場である自分は夜の世界と関わったらいけないと思っている。お互いにブレーキを踏んでいるからなかなか関係が進展しないもどかしさはあります。でもそれは、結局「お互いを思っているからこそ」だということが脚本から受け取れる。



木村文乃さん（撮影：本社 奥西義和）

愛実とカヲルが子供みたいに無邪気に惹かれあっているほうが物語が展開できると思うんです。でも、どんな場面でも「一線を引かなくちゃいけない」というのが２人の間にある。それが、脚本のト書きやせりふに盛り込まれているわけではないのでブレーキの塩梅が難しくて。でもそれをちゃんと演じないと、愛実とカヲルという人物像が壊れてしまうから、線引きのタイミングは重要だと思っています。監督とは、ブレーキの塩梅をどうするかを話し合いました。

人の闇もウソも描く

＜愛実と銀行員の川原は、親同士が知り合いで婚約に至った。だが、川原は既婚者と不倫しながらも愛実の男性関係を疑い、尾行する。カヲルの母親・奈央は、カヲルと父親違いの弟・勇樹の病気を偽り、カヲルから借金を重ねる。カヲルは嘘がわかっていながらもお金を貸し続けていた。愛実の母親・早苗は、夫・誠治からのモラルハラスメントに耐え切れず、キッチンで隠れてハーブの葉に食らいつき気持ちを抑え込む。決してきれいなだけではない人物造型が物語に奥行きを持たせている＞

愛実やカヲルをはじめ登場人物は、「わかるわかる」というようなポジティブな共感ではなく、「ああ、人間ってそういうところあるよね」と思わせるような人物ばかり。私の周囲では、「かえって好感が持てる」という意見が多かったです。

多分、人を好きになるってその人のことをちゃんと理解しないと本当はできない。『愛の、がっこう。』の登場人物はみんなどこかウソや闇を抱えているのがすごくリアル。たいていの場合、そこは描かれないことが多いと思いますが、１人１人に対してちゃんと描いているから観ている人は好きにならざるを得ないんですよね。「ただ嫌な奴というわけじゃないんだ」と見えるので。そうやってドラマを追っていると、観ている方も自然と応援したくなる。

＜愛実は過去に交際相手に振られ、ストーカーになってしまい、自殺未遂をしたこともある。カヲルについて知るうちに、ホストではなく１人の人間としてみるようになってきた。「カヲルさんはバカじゃない」という言葉はカヲルの心を揺さぶった＞

愛実は過保護に育てられたお嬢様というイメージがあると思いますが、実は言いたいことは言うタイプ。物語が後半になっていくと、相手に対してまっすぐに気持ちをぶつけるという愛実の本質的な部分が良い方向に作用していく。ラストに向かって、愛とは何なのか、愛の終着点を井上さんがどう描くかを楽しみにしています。