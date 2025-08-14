高嶋ちさ子、夏休み初日に悲劇→奇跡 一部始終を公開で反響「本当によかった」
ヴァイオリニストの高嶋ちさ子（56）が13日、自身のインスタグラムを更新。夏休み初日から“悲劇”に見舞われたことを報告した。
【写真あり】高嶋ちさ子が夏休み初日に悲劇→奇跡 一部始終を公開
高嶋は、写真を添えて「夏休み初日 iPhoneがポケットから落下し、深さ4mの海へ。ダイバーさんが探しまくってやっと発見！！！本当にありがとうございました。感動の一部始終をご覧ください海水に2時間浸かってたため、多分ダメだと思うけど、クレジットカードなどは全部セーフ！！「夏がおわた」と思いきや、「夏が始まった」」と伝えた。
この投稿に、ファンからは「本当によかった」「ダイバーさんすごい」「無事で何よりです」などといった感想が相次いで寄せられている。
