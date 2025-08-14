稲城市の「実物大スコープドッグ」5周年を記念し、髙橋良輔監督×大河原邦男氏のトークショーを9月28日に開催！
稲城市観光協会は、アニメ「装甲騎兵ボトムズ」に登場する実物大スコープドッグモニュメントの設置5周年を記念して、シリーズ監督・髙橋良輔氏と、メカデザイナー・大河原邦男氏を招いたスペシャルトークショー「スコープドッグモニュメント設置5周年記念トークショー」を9月28日に開催する。観覧費は無料だが、混雑時は入場を制限する場合もある。
さらに同会場で複製原画やDVDなどの寄贈品展示、さらに市民やファンが参加した「ぬりえ作品展示」も実施する。当日は稲城市で活躍するキッチンカーの出店も予定している。
■開催日時：9月28日（13：30～14：30頃）
■開催場所： ペアテラス前（ガンダム＆シャア専用ザクモニュメント前広場）
※JR南武線東長沼駅から徒歩約１分
■ゲスト：髙橋良輔氏（シリーズ監督）、大河原邦男氏（メカデザイナー）