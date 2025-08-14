厚生労働省の実態調査（令和6年）によると《労働者の8割以上が強い不安やストレスを感じている》とのこと。「寝ても疲れが取れない」「休日もリフレッシュした気がしない」など、産業医に対して【うまく休めない】という内容の相談が増えているといいます。そこで、東京大学で「職場のメンタルヘルス」を研究、また実際に、産業医として活躍する佐々木那津さんの著書『働く人の最高の休み方』より、一部を抜粋して紹介します。

「安心・安全」を感じることが第一歩

ここでは、今すぐできる10秒セルフケアの一部を実践してみましょう。働きながらどのように休むと良いのかを具体的に紹介します。

セルフケアの第一歩は、自分にとって、真に「安心・安全」であると感じる時間をきちんと作ることです。

仕事で心身ともにすり減りやすい人は、職場がまるで「戦場」のように不安に感じるかもしれません。

戦場とまではいかなくても、周りから攻撃されるのではないか、脅かされるのではないかと、プレッシャーを感じる場所というイメージです。

そのような状況下では、心身が緊張しすぎてリラックスできず、自律神経の乱れによって疲れてしまいます。

実際にハードな環境である場合はともかく、そうでない場合も戦場であるかのように感じるのは、脳の過剰反応によるものです。

「しっかりやらなきゃ」「怒られないようにしなきゃ」と、心身が臨戦態勢になっているのかもしれません。その場合は「今は安全である。ここは安全な場所である」と、しっかり脳に感じさせるアプローチが大切です。

そのためには、働きながら心や体を休める方法を知ることが必要です。でも本当にそのような方法があるのでしょうか？

大丈夫です。セルフケアをしなくては、と意気込んだり焦ったりする必要はありません。簡単なものから少しずつ始めましょう。働きながらこまめに休む習慣を、日常のなかに自然に取り入れると、少しずつ心や体に変化が生まれます。

10秒で安心できる、おすすめの方法の一部を紹介

心身が緊張状態にあると、頭で考えてもあまりうまくいかないことが多いので、体にアプローチして「ここは安全な場所だ」と脳に感じさせることが必要です。

ちょっとした時間にできる簡単なセルフケアを、日常に取り入れてみましょう。

１：大きなため息をつく

２：頭痛をケアする「耳マッサージ」

３：大きく伸びをして、深呼吸する

まずは「安心する」のが目標です。ハッピーな気分になるほどの変化が感じられなくても大丈夫です。ちょっとでも体か心がほぐれれば、それでOK！

あとは、一つひとつの積み重ねです。好きな方法が見つかったら、仕事中や休憩時間、トイレにいくとき、外出時、ランチの時間、そんなタイミングでもできますね。

安心できる時間をこまめにつくって、「戦場」にいる自分の体を避難させてあげましょう。

大きなため息をつく

ソワソワ・イライラ・ドキドキ……これらの言葉にピンとくる人は、心と体の緊張が高まっています。

必要以上に気を張ったまま働くと、肩こりや腰痛、浅い呼吸、声の出しづらさなどの不調が現れます。

とはいえ、「緊張しないように」と思うだけでは、なかなかほぐれません。心と体の緊張はつながっています。体をゆるめると自然と心もリラックスできるのです。

最も簡単で効果的なのは、しっかり息を吐くこと。深く息を吸う前に、まずは息を吐くことが大切です。

昔から「息抜き」という言葉があるように、緊張をほぐすには、ゆったりとした気持ちで息を吐くことです。

「はぁ〜っ」と大きくため息をつきながら、肩や首の力を抜いてみましょう。「はぁ〜っ」とため息をつくと気分が沈む人は、「フゥ〜っ」に変えてみてください。

頭痛をケアする「耳マッサージ」

頑張り屋の人に多い症状に、頭痛があります。仕事をするうちに呼吸が浅くなり、肩や顔に力が入って、頭を支える首や頭部の筋肉が固くなって頭痛が起こる。

自律神経のうち交感神経が過剰に高まると、このような頭痛が生じやすくなります。

バリバリと仕事をして、同じ姿勢のまま集中し、まるで息をしていないかのような人に、このタイプの頭痛が多いです。

一方で、気温や気圧など、天気の変化によって頭痛が起こることもあります。気圧の変化は、耳の奥にある「内耳」という器官で感知しますが、台風や低気圧など大きな変化が刺激となって自律神経に影響が出て、血管の収縮・拡張の変動などにより頭痛が起こると考えられています。

気象病の体質がある人でも、毎回ではなく、ストレスを感じるときに起こりやすいと言われます。頭痛の原因は複合的で、何かひとつが原因であるとは限りません。

頭痛は働く人のパフォーマンスを下げ、仕事の効率を減退させる要因になります。

1か月に数回程度の頭痛であれば、市販の鎮痛剤で対処できます。大事なことは、我慢せず軽症のうちに薬を飲むことです。ひどくなってから薬を飲んでも効果はありません。

ただ、薬をなるべく飲みたくない人やほかの方法で対処したい人へのおすすめは「耳マッサージ」です。

両手で両耳をつかみ、上・下・横に何度か気持ちいいくらいの強さで引っ張ります。

次に、両手で耳をおおって、温めるイメージで優しく触れてみます。

耳の周りの血流が改善し、リラックスできることを目的にしています。

心療内科や精神科の外来でも、積極的におすすめしている方法です。



大きく伸びをする（写真はイメージ・写真提供：Photo AC)

大きく伸びをして、深呼吸する

心が休まらないと感じる人は、「仕事に行く＝戦場に行く」と無意識に体が臨戦態勢になっていることがあります。

これは、「戦場に行くくらい頑張らないと、その仕事がやっつけられないのだ」という脳の学習の結果で起こることがあります。

仕事がなんとかこなせた（戦場でサバイブできた）経験をした日は、興奮状態でたたかい、ボロボロまで消耗したのかもしれません。その経験を脳が覚えていて、仕事に行く心の準備が大変になり、元気や自信が出てこなくなることがあるかもしれません。

本当に、今の仕事はそんなにガチガチに体と心をこわばらせないとできない内容なのでしょうか？

もちろん、仕事そのものの量や質が過剰でプレッシャーが強いこともあるでしょう。

一方で、脳の学習の結果として、必要以上に臨戦態勢になっていることも多いです。そういうときは、あえて「戦場ではやらないこと」を行動に取り入れることが大事。

心身に「ここは安心な場所だよ、そんなに頑張りすぎなくても大丈夫」と教えてあげる行動です。

簡単なのは、大きく伸びをして深呼吸することです。うかつに隙を見せたら、戦場では刺されてしまいますからね。

しかし、戦場ではなく職場ですから、深呼吸しても刺されることはありません。緊張した心身を少しずつゆるめましょう。

戦場でやらないシリーズ番外編で、踊ってみる、思い切ってコマネチをしてみる（昭和の流行ポーズです。検索してみてください）など、隠れた場所でちょっと恥ずかしい行動を大胆にしてみるのも、冗談のようで意外な効果があります。

普段着ないようなちょっと奇抜な服やアクセサリーを選ぶ、髪型を変えてイメージチェンジするなども効果があります。固定パターンから抜け出し「突飛な行動」をして、脳の学習を書き換えることが大事なのです。

※本稿は『働く人の最高の休み方』（青春出版社）の一部を再編集したものです。