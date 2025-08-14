ÂçÃ«4¼ºÅÀ¡¢ÂÇ¼Ô¤Ç»°ÎÝÂÇ¡¡ÎëÌÚ¡¢µÈÅÄ¤Ï¤È¤â¤Ë1°ÂÂÇ
¡¡¡Ú¥¢¥Ê¥Ï¥¤¥à¶¦Æ±¡ÛÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Ï13Æü¡¢³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«¤Ï¥¢¥Ê¥Ï¥¤¥à¤Ç¤Î¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·ó»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯¤·¤Æ4²ó1/3¤òÅê¤²¡¢5°ÂÂÇ4¼ºÅÀ¤Ç¾¡ÇÔ¤ÏÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÂÇ¼Ô¤Ç¤Ï°ì²ó¤Ë12»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤Î»°ÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É4ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¡£¥Á¡¼¥à¤Ï5¡½6¤ÇÇÔ¤ì4Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è¤Î2°Ì¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¡£
¡¡¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚ¤Ï4¡½1¤Ç¾¡¤Ã¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÀï¤Ë¡Ö2ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢È¬²ó¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ò´Þ¤á¤Æ3ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¡£¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎµÈÅÄ¤Ï¡Ö5ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç¥¢¥¹¥È¥í¥ºÀï¤Ë½Ð¤Æ3ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï1¡½4¤ÇÉé¤±¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¾¾°æ¤Ï2²óÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡£