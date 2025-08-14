¡Ö19.2ÉÃ¸«¤»¤¿¡×Â´¶È¾Ú½ñ¡È¥Á¥é¸«¤»¡É¤òÈÝÄê ¡È³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¡É ÀÅ²¬¡¦°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤¬É´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Ë½é½ÐÆ¬¡Ö¥¹¥È¥Ã¥×¥¦¥©¥Ã¥Á¤Ç·×¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Únews23¡Û
³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤Î±²Ãæ¤Ë¤¢¤ëÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤¬13Æü¡¢É´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Ë½é¤á¤Æ½ÐÆ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Ï¡¢Â´¶È¾Ú½ñ¤È¤µ¤ì¤ëÊ¸½ñ¤Î¡È¥Á¥é¸«¤»¡É¤òÈÝÄê¤·¡¢¡Ö19.2ÉÃ¤Û¤É¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û°Ñ°÷¤Î¼ÁÌä¤Ë¡Ö¤Þ¤¢ÌäÂê¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤ëÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹
Â´¶È¾Ú½ñ¡Ö19.2ÉÃ¸«¤»¤¿¡×¥Á¥é¸«¤»ÈÝÄê
13Æü¸áÁ°10»þ¤¹¤®¡¢»Ñ¤ò¤ß¤»¤¿ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¡£Ž¢ÅìÍÎÂç³ØË¡³ØÉô¤òÂ´¶ÈŽ£¤È³ØÎò¤òµ¶¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÌäÂê¤Ç¡¢½é¤á¤ÆÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Ë½ÐÆ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°Ñ°÷
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤½¤ì¡Ê6·î28Æü¡Ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎºÇ½ª³ØÎò¤¬ÅìÍÎÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¶È¤À¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¡©¡×
ÀÅ²¬¡¦°ËÅì»Ô ÅÄµ×ÊÝ¿¿µª »ÔÄ¹
¡ÖÂ´¶È¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢6·î28Æü¡ÊÅìÍÎ¡ËÂç³Ø¤òË¬¤ì¤¿»þ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
°Ñ°÷¤«¤é¤Ï¡¢Äó½Ð¤òµñ¤ó¤Ç¤¤¤ëÂ´¶È¾Ú½ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤¬½¸Ãæ¡£
°Ñ°÷
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬¸«¤»¤Æ¤¤¿Â´¶È¾Ú½ñ¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ï°ìÂÎ²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡×
ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹
¡Ö¡Ø²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¤´¼ÁÌä¤«¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Â´¶È¾Ú½ñ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Ê¾å¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
°Ñ°÷
¡Ö¤³¤ì¤¬ËÜÊª¤ÎÅìÍÎÂç³Ø¤ÎÂ´¶È¾Ú½ñ¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿Â´¶È¾Ú½ñ¤Ê¤ë¤â¤Î¤È¡£¤³¤ÎËÜÊª¤Î¥³¥Ô¡¼¤òÈæ¤Ù¤Æ¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×
ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹
¡ÖÇÒ¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ç¯Âå¤â¤ï¤«¤é¤º³ØÉô¤â°ã¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤¿¸«Èæ¤Ù¤ë¤â¤Î¤òº£»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢³ÎÄê¤·¤¿¤³¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÆÃ¤ËÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹Ž£
»ÔµÄ²ñ¤ÎÉûµÄÄ¹¤ËÂ´¶È¾Ú½ñ¤ò¡È¥Á¥é¸«¤»¡É¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤¦È¿ÏÀ¡£
ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹
¡ÖÊóÆ»¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¡È¥Á¥é¸«¤»¡É¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ìó19.2ÉÃ¤Û¤É¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Èµ²±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¥Á¥é¸«¤»¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È19.2ÉÃ¤Û¤É¸«¤»¤¿¡É¤È¤¤¤¦ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¡£µ¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ä
µ¼Ô
¡Ö¥¹¥È¥Ã¥×¥¦¥©¥Ã¥Á¤«²¿¤«¤Ç·×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹
¡Ö²ñÏÃ¤ÏÏ¿²»¤ÎµÏ¿¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¥¦¥©¥Ã¥Á¤Ç·×¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
µ¼Ô
¡ÖÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¤Á¤ó¤È¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Ç§¼±¡©¡×
ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹
¡Ö»ä¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëµÏ¿¤Ç¤Ï19.2ÉÃÄó¼¨¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¡Ø¤â¤Ã¤È¤¤Á¤ó¤È¸«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¡È¥Á¥é¸«¤»¡É¤Ç¥Ñ¥¿¥Ñ¥¿¤ÈÊÄ¤¸¤Æ¡Ø¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿²ñÏÃ¤ÎµÏ¿¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
7·î¡¢°ËÅì»ÔµÄ²ñ¤ÎµÄÄ¹¤ËÆÏ¤¤¤¿¹ðÈ¯Ê¸¤Ë¤Ï¡Ö¡È¤ªÍ·¤Ó¤Çºî¤Ã¤¿Â´¶È¾Ú½ñ¡É¤òÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤ËÅÏ¤·¤¿¡×¤È¤ÎµºÜ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä
ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹
¡ÖÍ§¿Í¤Ç¤¢¤êÂ´¶ÈÀ¸¤Ç¤¢¤ë¿Í´Ö¤Û¤ÜÁ´°÷¤Ë³ÎÇ§¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»ö¼Â¤Ï¤Ê¤¤¡£Í×¤¹¤ë¤Ë»ä¤¿¤Á¤ÎÊý¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤òºî¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê»ö¼Â¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Î¾Ú¸À¤Ï¼è¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¤½¤·¤Æ¡¢Â´¶È¾Ú½ñ¤È¶¦¤Ë½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Â´¶È¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÄÉµÚ¡£
°Ñ°÷
¡Ö¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÈÆ±¤¸¤Ê¤Î¤«¤É¤¦¤«¡×
ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹
¡Ö¤¶¤Ã¤ÈÇÒ¸«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢¤Þ¤¢ÌäÂê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
°Ñ°÷
¡ÖÌäÂê¤¬¤Ê¤¤¤«¤¢¤ë¤«¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿Â´¶È¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×
ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹
¡Ö¤¤¤Þ¸«Èæ¤Ù¤ë¤â¤Î¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Æ±¤¸¤È»×¤Ã¤ÆÌäÂê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤µ¤é¤Ë7·î¡¢É´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Ë¾Ú¿Í¤È¤·¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤¿»ÔÄ¹¤ÎÃÎ¿Í¤ÎÈ¯¸À¡£
ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤ÎÃÎ¿Í¡Ê7·î29Æü¡Ë
¡Ö¡ØÂ´¶È¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤â¡ÊÂ´¶È¼°¸å¤Î¡Ë°û¤ß²ñ¤Ë¤ÏÄ«¤Þ¤Ç»²²Ã¤·¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦È¯¸À¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡×
Â´¶È¼°¸å¤Î°û¤ß²ñ¤Ë¤Ï»²²Ã¤·¤¿¤Î¤«¡Ä
ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹
¡Ö»ä¤ÏÂ´¶È¼°¤ÎÊý¤Ë¤Ï½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î¤¤¤ï¤æ¤ë°û¤ß²ñ¡¢ÄÉ¤¤½Ð¤·¥³¥ó¥Ñ¤Ë»ä¤Ï»²²Ã¤·¤¿³Ð¤¨¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
2»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤¿¾Ú¿Í¿ÒÌä¡£·ë¶É¡¢Â´¶È¾Ú½ñ¤òÄó½Ð¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÌÀ³Î¤ÊÅú¤¨¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
°ËÅì»ÔµÄ²ñ ÃæÅç¹°Æ» µÄÄ¹
¡Ö¡ØÁá¤¯ÉÔ¿®Ç¤°Æ¤ò½Ð¤·¤ÆÈà½÷¤ò¼¤á¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤êÁá¤¯¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
