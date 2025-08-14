◇MLB エンゼルス-ドジャース(日本時間14日、エンゼル・スタジアム)

ドジャースの大谷翔平選手がエンゼルス戦に『1番・投手兼DH』で先発出場。今季9度目の登板で最長となる4と1/3回を投げ、4失点で降板しました。

2023年まで所属した古巣を相手に、二刀流での初登板となった大谷選手。3点リードで迎えた初回、空振り三振とセカンドゴロで2アウトとすると、3番マイク・トラウト選手と23年3月のWBC決勝以来となる対戦。5球連続で直球を投じたのち、6球目のスイーパーで見逃し三振としました。

しかし2回、先頭のテーラー・ウォード選手に97.3マイル（約156キロ）のストレートを投じるも、右中間スタンドへ運ばれ、ソロHRを被弾。その後2アウト3塁のピンチを招くと、7番ルイス・レンヒーフォ選手にライトへの犠牲フライを許し、2点目を失いました。

3回以降は2イニング続けて無失点に抑えると、復帰後初となる5回のマウンドへあがります。3点リードでこの回を迎えるも、1アウトから連打で1、2塁のピンチを迎え、1番ザカリー・ネト選手にレフトへのタイムリー2塁打を浴びました。これで1点差と迫られたところで、ロバーツ監督がマウンドへ。1アウトのみで降板となりました。

試合前に「大谷選手の5イニング登板」を明言していたロバーツ監督。しかしあと2アウトを残しての降板となり、大谷選手も悔しそうな表情をのぞかせました。この日は今季最長となる4と1/3回で80球を投げ、被安打5、奪三振7、無四球、4失点。最速は4回にトラウト選手に投じた100.7マイル（約162キロ）でした。

一方、打者としてはプレーを継続。5回までには3打席に立ち、第1打席で3塁打、第2打席で空振り三振、第3打席で四球という成績となっています。大谷選手はこの日までに4試合連続でホームランを放っており、この日の3塁打で12試合連続安打となっています。