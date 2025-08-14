「美しいお母さん」熊田曜子、娘2人との親子ショット公開「すごい幸せそうな笑顔」「めっちゃ楽しそう」
タレントの熊田曜子さんは8月12日、自身のInstagramを更新。仲良しな親子ショットを公開しました。
【写真】熊田曜子＆娘2人の親子ショット
投稿に載せた3枚目の写真では、その“推し活”の様子を公開。娘たちの顔はスタンプで隠されていますが、仲の良さが伝わってくる写真ばかりです。
コメントでは、「いつも優しい素敵ママさん」「プリキュア楽しめて良かったですね〜」「曜子さん可愛いです」「最高の夏休みだね」「くまださん美しい」「めっちゃ楽しそうですね〜」「とっても魅力的で美しいお母さんですね〜」「すごい幸せそうな笑顔です」と、称賛の声が多数上がりました。
「最高の夏休みだね」「『キミとアイドルプリキュア♩ドリームステージ』に行って来たよ」と報告した熊田さん。娘2人と夏休みを満喫しているようです。また「小学校1年生の三女はまだプリキュア好き ママは長女の頃から始まりプリキュア歴13年目」と明かし、「今期のプリキュアはアイドルだからステージもより華やかで押し活しやすい」と娘たちと一緒に“推し活”を楽しんでいる熊田さん。
