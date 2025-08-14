タレントの熊田曜子さんは8月12日、自身のInstagramを更新。娘2人との仲良しな親子ショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：熊田曜子さん公式Instagramより）

写真拡大

タレントの熊田曜子さんは8月12日、自身のInstagramを更新。仲良しな親子ショットを公開しました。

【写真】熊田曜子＆娘2人の親子ショット

「最高の夏休みだね」

「『キミとアイドルプリキュア♩ドリームステージ』に行って来たよ」と報告した熊田さん。娘2人と夏休みを満喫しているようです。また「小学校1年生の三女はまだプリキュア好き　ママは長女の頃から始まりプリキュア歴13年目」と明かし、「今期のプリキュアはアイドルだからステージもより華やかで押し活しやすい」と娘たちと一緒に“推し活”を楽しんでいる熊田さん。

投稿に載せた3枚目の写真では、その“推し活”の様子を公開。娘たちの顔はスタンプで隠されていますが、仲の良さが伝わってくる写真ばかりです。

コメントでは、「いつも優しい素敵ママさん」「プリキュア楽しめて良かったですね〜」「曜子さん可愛いです」「最高の夏休みだね」「くまださん美しい」「めっちゃ楽しそうですね〜」「とっても魅力的で美しいお母さんですね〜」「すごい幸せそうな笑顔です」と、称賛の声が多数上がりました。

娘たちとの夏休みショット

夏休みということで、最近は娘とのお出掛けショットを多く公開している熊田さん。10日には「『月化粧ファクトリー』で予約していたお菓子作り体験もしたよ」と報告、さらに12日には「子供達にまた行きたいってリクエストされてる」というレストランでの食事の様子も披露しました。熊田さん親子が楽しそうに過ごす様子が気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:橋酒 瑛麗瑠)