好き・行ってみたい「サービスエリア・パーキングエリア」ランキング！ 2位は神奈川県の「EXPASA海老名」、1位は？【2025年調査】
テレビやSNSで話題になったグルメや施設を目当てに、行ってみたくなるサービスエリア・パーキングエリアは全国に点在しています。ちょっと寄るだけのつもりが、思わず長居してしまう魅力的なスポットも多数。
All About ニュース編集部では、2025年7月24日、全国10〜60代の男女250人を対象に、全国のサービスエリア・パーキングエリアに関するアンケートを実施しました。
その中から、好き・行ってみたい「全国のサービスエリア・パーキングエリア」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「メロンパンを食べてみたい」(30代男性／栃木県)、「TVでみて行ってみたいと思えた。色々なグルメを堪能してみたい！」(40代女性／鳥取県)、「何回も利用していますが、行くたびにワクワクするので」(30代女性／茨城県)といった声が集まりました。
2位：EXPASA海老名 下り線（神奈川県・東名高速道路）／44票神奈川県に位置するEXPASA海老名は、全国的にも知名度の高いサービスエリアです。広々とした施設には多彩な飲食店やショップが並び、地元の特産品から全国の人気商品まで幅広くそろいます。利便性も高く、旅行やドライブの途中に立ち寄るだけでなく、目的地として訪れる人も多いスポットです。
1位：海ほたるパーキングエリア 上り線／下り線（千葉県・東京湾アクアライン）／60票東京湾に浮かぶ人工島にある海ほたるパーキングエリアは、海に囲まれた絶景ロケーションが魅力です。ここでしか味わえない名物グルメや限定土産も多く、ドライブの目的地としても人気があります。展望デッキからは四季折々の海の景色を楽しめ、非日常的な時間を過ごせます。
