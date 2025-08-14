LANEIGEの限定リップグロウィバーム「スターダストシリーズ」が登場！

韓国発のグローバルビューティーブランド「LANEIGE（ラネージュ）」が、2025年9月1日から限定発売する「リップグロウィバーム スターダストシリーズ」。シルバー、ゴールド、ピンクのラメが輝く「ピンクスーパーノバ」と、クリアグリッターに甘いミルクシェイクの香りが広がる「ミルキーウェイ」の2種が登場！乾燥しがちな唇も潤い満ちた仕上がりに。デイリー使いにもぴったりなアイテムが手に入ります♡

「スターダストシリーズ」の華やかリップ



LANEIGEの「リップグロウィバーム スターダストシリーズ」は、ラメ入りで輝く仕上がりが特徴。

新しいオイルジェルベースのテクスチャーが唇に滑らかに馴染み、つけた瞬間からうるツヤ感を実感できます。

「ピンクスーパーノバ」は華やかなピンクグリッターが光り、「ミルキーウェイ」は繊細なシルバー＆ゴールドのグリッターで、唇に自然な煌めきを与えてくれます。

どちらも華やかで、日常のメイクに彩りを加えるアイテムです♪

価格は1,700円（税込1,870円）で、容量は10g。数量限定なので、早めのチェックをお忘れなく！

唇ケアも同時に叶う、特別なうるおい成分

「スターダストシリーズ」には、LANEIGEならではのうるおい成分「Glassy Oil Complex」が配合されており、乾燥した唇をしっかりとケア。

ビタミンE誘導体やホホバオイル、スクワラン、緑茶種子油などの保湿成分が贅沢にブレンドされ、ひと塗りで長時間しっとりとした唇が続きます。

乾燥が気になる季節にぴったりで、唇のうるおいを保ちながら美しいツヤも楽しめます。

重ね使いで広がるメイクバリエーション



このリップバームは、単体で使っても、他のリップと重ねて使っても魅力的。お手持ちのリップに重ねることで、ナチュラルから華やかまで、さまざまなメイクパターンを楽しむことができます。

特に「グレイズ ティントリップセラム」と組み合わせれば、さらに鮮やかで立体感のあるキラメキが演出でき、あなたの唇に特別な輝きをプラスしてくれます。

価格は1,700円（税込1,870円）で、10gの大容量。

LANEIGE限定リップでうるツヤ唇を手に入れて♡



LANEIGEの「リップグロウィバーム スターダストシリーズ」は、ラメ入りで華やかな仕上がりと、うるおいケア成分が嬉しいリップバーム。価格は1,700円（税込1,870円）で、10gの容量。

限定発売で手に入るチャンスをお見逃しなく♡「ピンクスーパーノバ」と「ミルキーウェイ」の2色は、どちらも秋冬にぴったりな輝きで、デイリー使いにも特別な日にも活躍すること間違いなし！