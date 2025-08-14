LANEIGEの限定リップグロウィバーム「スターダストシリーズ」が登場！
韓国発のグローバルビューティーブランド「LANEIGE（ラネージュ）」が、2025年9月1日から限定発売する「リップグロウィバーム スターダストシリーズ」。シルバー、ゴールド、ピンクのラメが輝く「ピンクスーパーノバ」と、クリアグリッターに甘いミルクシェイクの香りが広がる「ミルキーウェイ」の2種が登場！乾燥しがちな唇も潤い満ちた仕上がりに。デイリー使いにもぴったりなアイテムが手に入ります♡
「スターダストシリーズ」の華やかリップ
LANEIGEの「リップグロウィバーム スターダストシリーズ」は、ラメ入りで輝く仕上がりが特徴。
新しいオイルジェルベースのテクスチャーが唇に滑らかに馴染み、つけた瞬間からうるツヤ感を実感できます。
「ピンクスーパーノバ」は華やかなピンクグリッターが光り、「ミルキーウェイ」は繊細なシルバー＆ゴールドのグリッターで、唇に自然な煌めきを与えてくれます。
どちらも華やかで、日常のメイクに彩りを加えるアイテムです♪
価格は1,700円（税込1,870円）で、容量は10g。数量限定なので、早めのチェックをお忘れなく！
唇ケアも同時に叶う、特別なうるおい成分
「スターダストシリーズ」には、LANEIGEならではのうるおい成分「Glassy Oil Complex」が配合されており、乾燥した唇をしっかりとケア。
ビタミンE誘導体やホホバオイル、スクワラン、緑茶種子油などの保湿成分が贅沢にブレンドされ、ひと塗りで長時間しっとりとした唇が続きます。
乾燥が気になる季節にぴったりで、唇のうるおいを保ちながら美しいツヤも楽しめます。
重ね使いで広がるメイクバリエーション
このリップバームは、単体で使っても、他のリップと重ねて使っても魅力的。お手持ちのリップに重ねることで、ナチュラルから華やかまで、さまざまなメイクパターンを楽しむことができます。
特に「グレイズ ティントリップセラム」と組み合わせれば、さらに鮮やかで立体感のあるキラメキが演出でき、あなたの唇に特別な輝きをプラスしてくれます。
価格は1,700円（税込1,870円）で、10gの大容量。
LANEIGE限定リップでうるツヤ唇を手に入れて♡
LANEIGEの「リップグロウィバーム スターダストシリーズ」は、ラメ入りで華やかな仕上がりと、うるおいケア成分が嬉しいリップバーム。価格は1,700円（税込1,870円）で、10gの容量。
限定発売で手に入るチャンスをお見逃しなく♡「ピンクスーパーノバ」と「ミルキーウェイ」の2色は、どちらも秋冬にぴったりな輝きで、デイリー使いにも特別な日にも活躍すること間違いなし！