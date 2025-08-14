「スタイルレベチ」木下優樹菜、ボディライン＆美デコルテ際立つ姿に反響！「ユッキーナのボブやばい」
元タレントでYouTuberとして活動する木下優樹菜さんは8月13日、自身のInstagramを更新。圧巻のスタイルを披露し、反響を呼んでいます。
【写真】木下優樹菜の圧巻スタイル
ファンからは「めちゃStyleいぃ」「スタイルレベチ」「顔小さくてスタイルめちゃいいからボブがめちゃ映えます」「ユッキーナのボブやばい」「もぉカッコ可愛くて好き」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「もぉカッコ可愛くて好き」木下さんは「ヴィンテージのTommyデニム だぼだぼ お気に入り」とつづり、4枚の自撮りショットを投稿。タイトなベアトップにゆったりとしたボトムスを合わせたコーディネートです。美しいデコルテが見えているだけでなく、ボディラインが強調されており、木下さんのプロポーションの良さが際立っています。ショートボブのヘアスタイルもお似合いです。
「スタイル抜群で美肌」7月3日の投稿では、ピンク色を基調としたコーディネートを披露した木下さん。こちらもデコルテとボディラインの美しさが引き立っています。ファンからは「スタイル抜群で美肌」「ピンク似合う」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
