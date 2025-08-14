早川書房創立80周年記念イベント「ハヤカワまつり」9月14・15日に開催　アガサ・クリスティーを語るトークイベントも

早川書房「ハヤカワまつり」が9月14日（日）15日（月・祝）に出版クラブビル 3・4階（東京千代田区）にて開催される。

1945年8月15日「自由に本が読みたい」と願う演劇青年によって創立され、2025年8月15日に創立80周年を迎える早川書房。節目を迎えるなか開催される「ハヤカワまつり」では作品や著者との新たな出会いを楽しめる企画や、ここでしか手に入らない限定品の販売などが実施される。

期間中にはトークイベント（予定・一部有料）が開催。「アガサ・クリスティーを語る！ 三谷幸喜×山崎怜奈」「『名探偵と学ぶミステリ』でわかるミステリの基本 杉江松恋×阿津川辰海×福田和代」など、2日間で複数のプログラムが開催される。

そのほか「アガサ・クリスティー検定」「ビブリオバトル（読書会形式で書籍の魅力をプレゼン）」「社員による企画展示」「就活生向け交流会」など展示・企画も実施。

「創立 80周年記念フェア参加作品」「社員おすすめ本（手描きPOP付き）」「登壇者関連本・おすすめ作品」「『そして誰もいなくなった〔特装版〕』など80周年記念作品」「海外作家のサインカード付き書籍」「先行販売書籍（コミック『同志少女よ、敵を撃て２』など）」といった書籍やグッズ販売も予定されている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）