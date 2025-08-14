『エムバペ・レヴォリューション』が8月13日（水）にKANZENより発売された。

【画像】100万人に1人のエムバペはこうして誕生した

エムバペはモナコでサッカー選手としてプロデビューし、その後パリ・サンジェルマンを経て2024年にレアル・マドリードへ加入し、わずか数年で世界の頂点へと登りつめた。コパ、プラティニ、ジダンと並んで、フランスサッカーの殿堂入りを果たし、ペレから認められるという栄誉を手にしたエムバペ。フランスにおけるスポーツ地政学の専門家であるジャン＝バティスト・ゲガンとジャーナリストのクレマン・ペルニアが、エムバペの歴史やサッカー界における関係性などについてまとめた。

■内容その男、幻獣につきこの男の後ろにいるのは、エムバペか、ムバッペか、はたまたンバペか……私たちは知らない彼はひとつの理想であり、約束であり、夢をみる権利の象徴でもある。わずか数年で、キリアン・エムバペは世界の頂点へと登りつめた。ひとつの「声」となり、モデルとなった。コパ、プラティニ、ジダンと並んで、フランスサッカーの殿堂入りを果たすのに時間はかからなかった。そして、あのペレから認められるという栄誉をすら手にしたのだ。彼は自分のやり方で支配する――ボールによって。彼は自分のルールを押しとおし、人々を魅了し、驚かせる。国家、監督、チームメイト――誰も彼には抗えず、誰も彼から逃れられない。彼を見つめ、彼の言葉に耳を傾けることは、社会の鼓動を聴くことだ。エムバペはすでに「歴史」を書きあげた。残されているのは、その続きを書くことだけである。

■目次プロローグ 現象第1章 現代サッカーのリヴァイアサン数字の重み／数字の力／「ミスター・パーセンテージ」あるいは肉食動物の出現／フランス代表での現象／キリアンは待ってくれない／パリのリーダー、預言的なフォワード第2章 確かな価値アンチ・ネイマール／フォローする、フォローされる／正しい値段、価値の問題／リスクは別のところに第3章 話題の人物第4章 たった一人、彼だけのメディア出発からのメディア現象／自分の時代に属すること／すべてが違っているという印象第5章 エムバペ、登録されるブランドエムバペInc.®／ブランドになる／コピーライトと登録ブランド／自由で、解き放たれた選手第6章 新世代を予感させる選手厄介な君主の助言者／キリアンと《リキッド・モダニティ》、私たちの時代の物語／二一世紀に政治参加する者はもはやインテリではない、エムバペである第7章 エムバペあるいはインフルエンサーの正当性才能の専制政治、権力をもつサッカー選手／「私」の時代／ナルシスの失墜第8章 メイク・キリアン・グレート・アゲイン 二一世紀のフランス人は一人のアメリカ人である無視できないバスケットボール選手／他者の重要性／ビジネスはビジネス／権力は自らを直視しない、実行する／一人の選手以上／永久に最初の存在第9章 私たちが見たいフランス体現する者／フランスの天才／解放する者／私たちが望むフランスの姿／別のフランス／フランスの分断を修復する者？第10章 フランスで最初の政治的人間第11章 外国に向けたフランスの顔フランスの最初の一人／ショーウィンドーとして／ソフト・パワーとエムバペ／カタール、曖昧さの重圧／カメルーンとアルジェリアの間で、出自のディレンマ／負担はひとつではない第12章 キリアン一族、成功の坩堝キリアンのルーツ／ボンディー、そして世界／どのようにして成功する？／キリアンの七つの家族のゲーム／出発点は、そう、《エムバペ・プロジェクト》／《いまの君になりなさい》／いらつかせる一族第13章 エムバペ現象の限界リーダー？ どんなリーダー？／激突の感覚、愛情の不在第14章 マラドーナ、プラティニ、ジダン……歴史のなかの場所はどこに？第15章 愛の物語はパリで破局するあまりにも、あまりにも／起こり得ない契約延長の不在第16章 キリアン、彼はまだ世界が待望する存在ではない第17章 マドリード、ただそれだけ……夢と現実／その間にも……／そしていま……？エピローグ そして？ キリアン大統領？

