¶Ë³Ú¤È¤ó¤Ü»³ËÜ·½°í¡¢Ç°´ê¤Î¡Ö¥é¥ó¥É¥¯¥ëー¥¶ー 250¡×¤¬¤Ä¤¤¤ËÇ¼¼Ö¡¡ºÊ¤«¤é¡È¾®¸À¡É¤â¥É¥é¥¤¥Ö¤ËÂçËþÂ
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¶Ë³Ú¤È¤ó¤Ü¤Î»³ËÜ·½°í¤¬8·î12Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£Ç°´ê¤Î¡Ö¥È¥è¥¿ ¥é¥ó¥É¥¯¥ëー¥¶ー 250¡×¤¬Ç¼¼Ö¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹õ¤Î¥Ü¥Ç¥£¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ê¡Ö¥È¥è¥¿ ¥é¥ó¥É¥¯¥ëー¥¶ー 250¡×¤È¡¢Ç°´ê¤ÎÇ¼¼Ö¤ËÂç¶½Ê³¤Î»³ËÜ·½°í¥Õ¥¡¥ß¥êー
¡¡»³ËÜ¤Ï2024Ç¯7·î5Æü¸ø³«¤ÎÆ°²è¤Ç¡¢2023Ç¯Ëö¤Ë¡Ö¥é¥ó¥É¥¯¥ëー¥¶ー 250¡×¤ò¿½¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢1Ç¯8¥«·îÂÔ¤Ã¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯Ç¼¼Ö¤µ¤ì¤¿¡£Æ°²èËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç±¿Å¾¤·¤Ê¤¬¤é»³ËÜ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸åÉôºÂÀÊ¤Ë¤ÏºÊ¡¦À¾ÌîÌ¤É±¤ÈµÁÊì¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¾Ìî¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¿ÍÀ¸ºÇ¸å¤Ã¤Æ¤¤¤¦·ÀÌó¤ÇOK¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤ª¶â»ý¤Á¤À¤Í¤¢¤Ê¤¿¡£¤É¤³¤Ë¤¢¤ó¤Î¤½¤ó¤Ê¤ª¶â¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¾Ü¤·¤¤¶â³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÊüÁ÷¶Ø»ß¤Î¥Ôー²»¤¬Èï¤»¤é¤ì¤ÆÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¿¥¤¥ä¤Ê¤É¤Î¥«¥¹¥¿¥à¤â´Þ¤á¤Æ¤«¤Ê¤ê¤ÎÎÁ¶â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¶â³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡Ö¥êー¥¹¤À¤«¤é¡¢Ëè·îËè·îÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢3Ç¯¸å¤Ë¤Þ¤¿¥È¥è¥¿¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¼¡¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ä²ÁÀßÄê·¿¥íー¥ó¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£²óÁª¤ó¤À¿§¤Ï¹õ¤À¤¬¡¢»³ËÜ¤Ï¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ä¤¬ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¿§¡¢¥«¥Õ¥§¥ª¥ì¿§¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ê¤¯¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢½õ¼êÀÊ¤ËµÁÊì¡¢¸åÉôºÂÀÊ¤ËÀ¾Ìî¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¾è¤»¤Æ¥¬¥½¥ê¥ó¤òÆþ¤ì¤Ë¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¡£²ÈÂ²¤Ç¥É¥é¥¤¥Ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡Ö¤³¤ì¤É¤¦¤Ê¤ó¤¹¤«¡©¡¡±¿Å¾¤·¤Æ¡×¤È¼ÁÌä¤¬¡£»³ËÜ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¢¤Î¤Í¡¢¤¹¤´¤¤¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¡Ö¹Ã¹â¤Î¼Ö¤Ã¤Æ°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ë¡×¤È´¶ÁÛ¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¥¹¥ëー¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢°ú¤Â³¤¥É¥é¥¤¥Ö¤ò³Ú¤·¤à°ì¹Ô¡£ºÆ¤Ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é±¿Å¾¤Î´¶ÁÛ¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¤¤¤¤¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Ê¤ó¤«¤Í¡¢°ìÀ¸¾è¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤～¡ª¹õ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í Ç¼¼Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¡¤¹¡×¡Ö¤ä¤Þ¤µ¤ó¡ª»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£¤«¤Ã¤±ー¡£¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢1Ç¯È¾°Ê¾åÂÔ¤Ã¤¿¡Ö¥é¥ó¥É¥¯¥ëー¥¶ー 250¡×¤ò¤Ä¤¤¤ËÇ¼¼Ö¤·¡¢´î¤Ó¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿»³ËÜ¡£Æ°²è¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤È¡¢¹âµé´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä²÷Å¬À¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£ºÊ¤ÎÀ¾Ìî¤â¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¿¤è¡×¤È¤Ù¤¿Ë«¤á¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¹ÎÄêÅª¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Æ°²èÆâ¤Ç¤Ï¡Ö½©¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿ËÜÀ´¸Ð¤Ë¥¥ã¥ó¥×¹Ô¤³¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤Èº£¸å¤ÎÍ½Äê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£¸å¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¡Ö¥é¥ó¥É¥¯¥ëー¥¶ー 250¡×¤¬ºÆÅÐ¾ì¤·³èÌö¤¹¤ë¤Î¤«¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³Ú¤·¤ß¤¬Áý¤¨¤¿¡£
¡Ê¾®ÎÓ¿ó¹°¡Ë