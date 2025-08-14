ディズニーストア『リメンバー・ミー』の新コレクション登場！

　ディズニー＆ピクサー映画『リメンバー・ミー』をモチーフにした新コレクションが、8月22日（金）から、全国のディズニーストア店舗で発売。これに先駆け、ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店およびディズニー公式オンラインストアでは、8月19日（火）より先行販売が実施される。

■ガイコツやギターをデザイン

　今回登場するのは、物語の舞台であるカラフルで光に満ちた“死者の国”の世界観を表現したアイテムを展開するコレクション。

　ガイコツやギターなど、作品を象徴するモチーフを散りばめた、色鮮やかな「トートバッグ」や「ステンレスタンブラー」などがラインナップにそろう。

　また、「ぬいぐるみキーチェーン」は、ミゲル、ヘクター、ダンテの3種類が初登場するほか、作中に登場する白いギターをイメージした「クッション」や「キーチェーン」も用意され、日常で『リメンバー・ミー』の世界観を楽しめるアイテムが多数並ぶ。

　そのほか、フェイスペイント姿のミゲルや魂の案内役にふんするダンテをモチーフにした「うるぽちゃちゃん」など、シリーズでそろえたくなるファン必見のアイテムも注目だ。