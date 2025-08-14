52ºÐ¥Ù¥Æ¥é¥ó½÷Í¥à°õ¾Ý¥¬¥é¥êá¡Ö¤Ê¤ó¤È½é¤á¤Æ¡×ÌòÊÁ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥ÈÏ¢È¯¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥É¥¥É¥¡×¡Ö¡Ø»ä¡¢¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ù¤È¸À¤¤¤½¤¦¤Ê´¶¤¸¡×
¡ÖÑÛ¡¹¤·¤µ¤Ë´¶Æ°¤·¤Æ¡Ä¡×
¡¡52ºÐ¥Ù¥Æ¥é¥ó½÷Í¥¤¬°Õ³°¤Ë¤âà½éÄ©Àïá¤ÎÌòÊÁ»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢SNS¤Ç¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤ó¤Èº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Î¥É¥¯¥¿¡¼Ìò¡ª¡¡»£±ÆÃæ¤ÏÇò°á»Ñ¤ÎÑÛ¡¹¤·¤µ¤Ë´¶Æ°¤·¤Æ¡¢¤Ä¤¤¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»£¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄÖ¤ê¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬Çò°á»Ñ¤Î½÷Í¥¤ÎÎëÌÚº½±©¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£14ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¿¿²Æ¤Î²ø´ñ¥Õ¥¡¥¤¥ë ¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä ¾·¤«¤ì¤¶¤ë¥â¥Î¤¿¤ÁàºÇ¶²á ¤Î3»þ´ÖÈ¾SP¡×(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ)¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡¢Çò°á»Ñ¤ÎÎëÌÚ¤¬Èù¾Ð¤àÍÍ»Ò¤ä¼ó¤«¤éÄ°¿Ç´ï¤ò²¼¤²¤ÆÇò°á¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Öº½±©¤Á¤ã¤ó¡¡åºÎï¤À¤è¡×¡ÖÇò°á¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÈþ¤·¤µ¤¬¥Þ¥·¥Þ¥·¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÇò°á¤¬»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡Áº½±©»Ð¤µ¤ó¤Ë¿Ç»¡¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¡Ö¡Ø»ä¡¢¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ù¤È¸À¤¤¤½¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¤§¡×¡Ö¥Û¥é¡¼¤Ï¶ì¼ê¤À¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ´Ñ¤Þ¤¹¤Í¾Ð¡×¡Ö¡Ø»ä¡¢¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ù¤È¸À¤¤¤½¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¤§¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÎëÌÚ¤ÏÊ¸³ØºÂ½Ð¿È¡£1994Ç¯¤Ë¼ç±é¤·¤¿±Ç²è¡Ö°¦¤Î¿·À¤³¦¡×¤ÇÂè37²ó¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ü¥ó¿·¿Í¾Þ¡¢¥¥Í¥Þ½ÜÊó¿·¿Í¾Þ¡¢Âè49²óËèÆü±Ç²è¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¥¹¥Ý¥Ë¥Á¥°¥é¥ó¥×¥ê¿·¿Í¾Þ¼õ¾Þ¤Ê¤É¤ò¼õ¾Þ¡£¤½¤Î¸å¤âÂ¿¤¯¤Î±Ç²è¤ä¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£