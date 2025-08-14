¡Ö¿ä¤·¤¬ÃÏ¸µ¤Ë!!!¡×¸µ¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥¨¡¼¥¹¤¬ÃÏÊý°Ü½»¤ÎÃç´Ö¤ÈºÆ²ñ¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¥¨¥â¤¤¡×¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¹¤®¤£¡¼¡ª¡×
°¦ÃÎ¸©²¬ºê»Ô¤Ë¹ßÎ×¡¢ËË´ó¤»2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¸µAKB48¤ÎÁ°ÅÄÆØ»Ò¤¬ÃÏÊý¤Ë°Ü½»¤·¤¿Ãç´Ö¤È¤ÎºÆ²ñ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¾¯¤·Á°¡¢¤ß¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ë²ñ¤¤¤ËÇ°´ê¤Î½é²¬ºê¡×¡Ö¤ä¤Ã¤ÈÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤±¤¿¡Á²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤è¡Á¡ª¡ª¡ª¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢Ê÷´ß¤ß¤Ê¤ß¤Ë²ñ¤¦¤¿¤á¡¢°¦ÃÎ¸©²¬ºê»Ô¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¥°¥é¥¹¤òÊÒ¼ê¤Ë³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¼Ì¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôËç¸ø³«¤·¤¿¡£Ê÷´ß¤Ï2022Ç¯¤Ë6¿ÍÁÈYouTuberÅì³¤¥ª¥ó¥¨¥¢¤Î¤Æ¤Ä¤ä¤È·ëº§¡£24Ç¯¤«¤éÉ×¤ÎÃÏ¸µ¤Ç¤¢¤ë²¬ºê»Ô¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö#20¼þÇ¯¡×¤Î¥¿¥°ÉÕ¤±¤â¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯·ëÀ®20Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿AKB48¤Î½éÂå¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë2¿Í¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¢¤Ä¤ß¤£♡¡×¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¹¤®¤£¡¼¡ª¡×¡Ö¥¨¥â¤¤¡×¡Ö¤¢¤Ä¤ß¤£¸«¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡Á¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÅâÆÍ¤Î²¬ºê»ÔË¬Ìä¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¿ä¤·¤¬ÃÏ¸µ¤Ë¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¤¢¤Ã¤Á¤ã¤ó²¬ºê¤Ë¡©¡ª¡×¡Ö¶öÁ³¤Ç²ñ¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÀ§Èó¤Þ¤¿Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£