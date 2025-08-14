『放送局占拠』加藤清史郎“シュールすぎる”オフショットに反響「この状態で休憩中なの!?」「よく寝られるなぁ」
嵐の櫻井翔が主演を務める、日本テレビ系ドラマ“占拠シリーズ”第3弾『放送局占拠』（毎週土曜 後9：00）の公式Xが14日までに更新され、加藤清史郎のオフショットが公開された。
【写真あり】“シュールすぎる”加藤清史郎のオフショット
櫻井が武蔵三郎を演じる“占拠シリーズ”は2023年『大病院占拠』、24年『新空港占拠』と続編が制作され、今作は3作目となる。占拠シリーズの醍醐味は、面で顔を隠した武装集団から次々に突きつけられる要求と、迫りくるタイムリミット。物語が進むにつれて、犯行の動機、犯人たちの素顔が明らかになる。しかし、明らかになればなるほど、隠されていた真実は深い謎を刻む。息もつかせぬ“どんでん返し”からの“どんでん返し”というスピード感のある展開が話題となった。第3弾の今作も、一瞬も気の抜けない完全オリジナルのタイムリミット・バトル・サスペンスとなる。
第1話で青鬼・大和耕一（菊池風磨）に拉致された警視庁刑事部BCCT捜査員・伊吹裕志を演じていた加藤だが、その正体は武装集団「妖」のリーダー・般若だと第5話で判明した。
公式アカウントは「あるシーンの撮影中で身動きがとれなくなっている伊吹こと加藤清史郎さん」と紹介し、体を拘束されたままソファに寝転がる加藤のオフショットを公開した。
この投稿には「この状態で休憩中なの!?」「寝てるのかな、かわいい」「よく寝られるなぁ、、笑」「シュールすぎる」「お疲れ様、、」「そのままなの？」といった声が寄せられている。
【写真あり】“シュールすぎる”加藤清史郎のオフショット
櫻井が武蔵三郎を演じる“占拠シリーズ”は2023年『大病院占拠』、24年『新空港占拠』と続編が制作され、今作は3作目となる。占拠シリーズの醍醐味は、面で顔を隠した武装集団から次々に突きつけられる要求と、迫りくるタイムリミット。物語が進むにつれて、犯行の動機、犯人たちの素顔が明らかになる。しかし、明らかになればなるほど、隠されていた真実は深い謎を刻む。息もつかせぬ“どんでん返し”からの“どんでん返し”というスピード感のある展開が話題となった。第3弾の今作も、一瞬も気の抜けない完全オリジナルのタイムリミット・バトル・サスペンスとなる。
公式アカウントは「あるシーンの撮影中で身動きがとれなくなっている伊吹こと加藤清史郎さん」と紹介し、体を拘束されたままソファに寝転がる加藤のオフショットを公開した。
この投稿には「この状態で休憩中なの!?」「寝てるのかな、かわいい」「よく寝られるなぁ、、笑」「シュールすぎる」「お疲れ様、、」「そのままなの？」といった声が寄せられている。