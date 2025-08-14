8/5（火）に開幕した「第107回 全国高等学校野球選手権大会」では連日熱戦が繰り広げられている。

日々生まれる熱いプレーはもちろんのこと、球児や周りの人たちの思いを取材し、熱量そのままを伝える「熱闘甲子園」も連日放送中！ アルプススタンドで球児を応援する人たちの姿を描いた“あふれる夢中”や、悔しさを抱えながら甲子園をあとにする球児たちを捉えた“夏跡”など、さまざまな角度から“夏の甲子園”を連夜お届けしている。

その「熱闘甲子園」に、今年も豪華ゲストが出演することが決定した！

本日、8月14日（木）、1998年に春夏連覇を果たし、特に夏の甲子園決勝ではノーヒットノーランを達成、“平成の怪物”と呼ばれた元プロ野球選手の松坂大輔が登場。

昨年の熱闘甲子園で初共演を果たした二人。今回も「熱闘甲子園」で本気の野球談議を展開する。夏の甲子園を制したエースが語る“高校野球”“熱闘甲子園”にぜひご注目を。

©ABCテレビ

■出演

斎藤佑樹 ヒロド歩美

【ゲスト】

松坂大輔（14日）

■「熱闘甲子園」放送日時

8月5日（火）～8月23日（土）

（月～金）よる11：10

（土）よる11：00

（日）よる11：15

※放送日変更・休止の場合があります

※雨天順延あり、決勝戦まで放送

※TVer・バーチャル高校野球で見逃し配信も！