iPadで描こう！ - iPadOS 26の「資料をたくさん広げられるウィンドウ表示機能」が便利
iPadのOSは、iPhoneやMacと同じく毎年9月にアップデートされ、対象となる端末のユーザーは無料で使用することができます。今年も9月に新バージョン「iPadOS 26」のリリースが見込まれています。ここではiPadお絵描き勢にとって注目のポイントを紹介していきます。
今回は、パソコンと同じようにサイズや配置がフリーな、新しいウィンドウ表示の機能です。複数のアプリを同時に開いて、並べて表示したり、配置やサイズを調整することができ、資料写真やアイデアメモを見ながら描くのに最適です。
＊この記事ではiPadOS 26 パブリックベータ版での機能を紹介しています。正式なリリース版とは一部機能・表示が異なる場合があります。
○複数のウィンドウを自由に配置できる
iPadのアプリ画面はこれまで、全画面・Split View（2分割）・Slide Over（重ねる）の3種類で、表示サイズもパターンが限られていました。iPadOS 26では新しく、サイズも表示位置も自由に動かせるようになりました。
全画面で表示したアプリの右下をドラッグすると、ウィンドウのサイズを自由に変えられます
複数のウィンドウを並べることもできます。ウィンドウの上部を押さえてドラッグすると位置を自由に動かせます
さらに、Safariやメモなどは複数のウィンドウを同時に開いて並べることが可能。資料を並べて見比べたい場合にも便利です。
Safariのタブをドラッグ＆ドロップすると、別ウィンドウで開けます。メモ、メールなどのアプリでも同様に複数画面を同時に並べることができます
アプリを閉じる・隠す・全画面に戻すには、左上の［…］を操作します。
ウィンドウの左上にある小さな［…］をタップすると、赤・黄・緑のボタンが表示されます。赤は閉じる、黄は隠す（Dockに入る）、緑は全画面表示です
○2・3・4分割のタイル表示ができる
ウィンドウ配置をスッキリ整理したい時は、上下左右に寄せたり、画面に合わせてタイル表示にするなどの配置メニューが便利です。
左上のボタンを長押しすると、配置メニューが表示されます
［移動とサイズ変更］では、上下左右のいずれか2分の1にピッタリ寄せて表示
［画面全体に表示］では、全画面・2分割・3分割・4分割に表示。ウィンドウの数の方が多い場合は、最近使ったウィンドウから順に並びます
○開いているウィンドウを瞬時に一覧できる
たくさんのウィンドウを開くと、使いたいアプリを手前に持ってくるのに手間がかかります。そんな時は下から上へスワイプして静止すると、瞬時に一覧できます。Macユーザーにはお馴染みの「Exposé（エクスポゼ）」です。
画面下から上にスワイプして指を止めます。開いているウィンドウ一覧とDockが表示され、ウィンドウをタップするとそのアプリが前面に表示されます
笠井美史乃 かさいよしの アプリ、サービス、マーケティングなど、IT・ビジネス分野で取材・執筆・編集を行う。マイナビニュースでは2013年開始の連載「iPhone 基本の『き』」をはじめ、iPhone・iPad・Apple WatchなどAppleデバイスのハウツーやレビューを担当。雑誌「Web Designing」「Mac Fan」、その他企業オウンドメディアなどで執筆中。 この著者の記事一覧はこちら
