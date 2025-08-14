北海道・旭川東警察署は2025年8月14日、逮捕監禁致傷の疑いで男3人を7月に逮捕したと発表しました。



逮捕されたのは、いずれも旭川市に住む自称・会社役員の山理優輝容疑者（24）と、無職の杉若将司容疑者（35）、会社員の中明諒汰容疑者（25）の3人です。



3人は7月27日深夜から午前6時20分ごろまでの間、当麻町にある「道の駅とうま」の敷地内で、当麻町に住む会社員の男性（23）の両手に手錠をかけるなどして車に乗せ、その後、旭川市内を走行するなど不法に監禁したうえ、暴行を加えてけがをさせた疑いが持たれています。





男性は胸や手首を打撲する軽傷で、監禁から逃れた後、警察に110番通報し事件が発覚しました。警察は7月27日に山理容疑者を旭川東警察署内で緊急逮捕し、7月29日に杉若容疑者、7月30日に中明容疑者をそれぞれ自宅で逮捕したということです。警察は3人の認否を明らかにしていません。警察によりますと、男性は山理容疑者と杉若容疑者の知人で、中明容疑者とは面識がありませんでした。事件前、3人と男性の間には何らかのトラブルがあったということです。また、容疑者3人は匿名・流動型犯罪グループ、いわゆる「トクリュウ」絡みの別の事件に関与しているとみられ、警察が余罪を含め捜査を続けています。