TOOBOE×松井ケムリ（令和ロマン）による「あなたはかいぶつ」の、ショートMVが公開された。

本楽曲は8月13日にリリースされたばかりのEP「あなたはかいぶつ」の表題曲で、TVアニメ『光が死んだ夏』エンディング主題歌に起用されている楽曲。

MVは既に公開されているが、令和ロマンの大ファンであるTOOBOEの熱いオファーにより、今回の「TOOBOE×松井ケムリ（令和ロマン）「あなたはかいぶつ」 Short MV」が制作される運びとなった。

MVでは実際に同世代の二人が、旧友の間柄を演じた。初対面だったが空き時間には同世代トークが盛り上がり、松井ケムリはTOOBOEのことを「同期の芸人かと思った」くらい話しやすかったという。MV撮影なので音は使われないが、二人でアドリブコントをしているかのような瞬間も。撮影現場には常に笑い声が飛び交っていた。

松井ケムリは今回が人生初のMV出演。 オファーを受けた時「なんで僕なんだろう」「（ MVって）こんな太ってるやついないよな」と思ったという。

EP「あなたはかいぶつ」は8月13日にリリース。特典Blu-rayには、6月10日に東京国際フォーラム ホールCにて行われた『TOOBOE ONEMAN LIVE 2025《 RUBY 》』のライブ映像も収録される。さらに、2025年9月からは、自身最大規模の＜全国TOUR「残夏の怪物」＞を実施。9月4日の神奈川公演を皮切りに、10月5日のZepp Shinjuku(TOKYO)まで全国14都市を巡る。チケットは一般発売中。

EP「あなたはかいぶつ」

2025年8月13日（水）リリース

購入：https://TOOBOE.lnk.to/youaremymonster.ep ▼完全生産限定盤（CD＋BD＋グッズ）：9,000円（税込）

SRCL-13382〜13384

※TOOBOE書き下ろしジャケット

※BDには2025年6月10日に行われたTOOBOE ONEMAN LIVE 2025 《 RUBY 》の映像を収録

※グッズとしてTOOBOEがデザインを監修した「遠吠御守」（全2色・ランダム1種封入）「オリジナルステッカー」（全4色・ランダム1種封入）を付属

※”ONE MAN TOUR 2025「残夏の怪物」裏ファイナル”ご来場orポスタープレゼント抽選参加シリアルコード付きチラシ封入（10月13日（月・祝）開催予定）（“裏ファイナル”に関しましてはアコースティックセットでのライブの実施とトークを予定しております。） 収録楽曲

・あなたはかいぶつ

・抜殻

・優しい瞳

・Nýx

・Doll

＜ONE MAN TOUR 2025「残夏の怪物＞ ▼神奈川公演：2025年9月4日(木)＠F.A.D YOKOHAMA

open 18:00 / start 18:30

▼石川公演：2025年9月6日(土)＠vanvanV4

open 17:00 / start 17:30

▼新潟公演：2025年9月7日(日)＠新潟GOLDEN PIGS RED STAGE

open 17:00 / start 17:30

▼栃木公演：2025年9月11日(木)＠HEAVEN’S ROCK 宇都宮 VJ-2

open 18:00 / start 18:30

▼宮城公演：2025年9月12日(金) 仙台MACANA

open 18:00 / start 18:30

▼北海道公演：2025年9月14日(日)＠cube garden

open 17:00 / start 17:30

▼静岡公演：2025年9月18日(木)＠LiveHouse浜松窓枠

open 18:00 / start 18:30

▼岡山公演：2025年9月20日(土)＠CRAZYMAMA 2ndRoom

open 17:00 / start 17:30

▼福岡公演：2025年9月21日(日)＠DRUM Be-1

open 17:00 / start 17:30

▼香川公演：2025年9月23日(火祝)＠高松DIME

open 17:00 / start 17:30

▼広島公演：2025年9月25日(木)＠広島セカンド・クラッチ

open 18:00 / start 18:30

▼大阪公演：2025年9月27日(土)＠梅田クラブクアトロ

open 16:45 / start 17:30

▼愛知公演：2025年9月28日(日)＠名古屋クラブクアトロ

open 16:45 / start 17:30

▼東京公演：2025年10月5日(日)＠Zepp Shinjuku(TOKYO)

open 17:00 / start 18:00 料金：スタンディング \5,500 (税込・入場時別途ドリンク代・整理番号付き)

チケット受付：一般発売中

e+ http://eplus.jp/tooboe/

ぴあ http://w.pia.jp/t/tooboe/

ローチケ http://l-tike.com/tooboe/