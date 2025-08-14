TOOBOE×松井ケムリ（令和ロマン）、「あなたはかいぶつ」MV公開
TOOBOE×松井ケムリ（令和ロマン）による「あなたはかいぶつ」の、ショートMVが公開された。
本楽曲は8月13日にリリースされたばかりのEP「あなたはかいぶつ」の表題曲で、TVアニメ『光が死んだ夏』エンディング主題歌に起用されている楽曲。
MVは既に公開されているが、令和ロマンの大ファンであるTOOBOEの熱いオファーにより、今回の「TOOBOE×松井ケムリ（令和ロマン）「あなたはかいぶつ」 Short MV」が制作される運びとなった。
MVでは実際に同世代の二人が、旧友の間柄を演じた。初対面だったが空き時間には同世代トークが盛り上がり、松井ケムリはTOOBOEのことを「同期の芸人かと思った」くらい話しやすかったという。MV撮影なので音は使われないが、二人でアドリブコントをしているかのような瞬間も。撮影現場には常に笑い声が飛び交っていた。
松井ケムリは今回が人生初のMV出演。 オファーを受けた時「なんで僕なんだろう」「（ MVって）こんな太ってるやついないよな」と思ったという。
EP「あなたはかいぶつ」は8月13日にリリース。特典Blu-rayには、6月10日に東京国際フォーラム ホールCにて行われた『TOOBOE ONEMAN LIVE 2025《 RUBY 》』のライブ映像も収録される。さらに、2025年9月からは、自身最大規模の＜全国TOUR「残夏の怪物」＞を実施。9月4日の神奈川公演を皮切りに、10月5日のZepp Shinjuku(TOKYO)まで全国14都市を巡る。チケットは一般発売中。
「あなたはかいぶつ」
2025年7月20日（日）先行配信リリース
配信リンク：https://tooboe.lnk.to/youaremymonster
EP「あなたはかいぶつ」
2025年8月13日（水）リリース
購入：https://TOOBOE.lnk.to/youaremymonster.ep
▼完全生産限定盤（CD＋BD＋グッズ）：9,000円（税込）
SRCL-13382〜13384
※TOOBOE書き下ろしジャケット
※BDには2025年6月10日に行われたTOOBOE ONEMAN LIVE 2025 《 RUBY 》の映像を収録
※グッズとしてTOOBOEがデザインを監修した「遠吠御守」（全2色・ランダム1種封入）「オリジナルステッカー」（全4色・ランダム1種封入）を付属
※”ONE MAN TOUR 2025「残夏の怪物」裏ファイナル”ご来場orポスタープレゼント抽選参加シリアルコード付きチラシ封入（10月13日（月・祝）開催予定）（“裏ファイナル”に関しましてはアコースティックセットでのライブの実施とトークを予定しております。）
収録楽曲
・あなたはかいぶつ
・抜殻
・優しい瞳
・Nýx
・Doll
＜ONE MAN TOUR 2025「残夏の怪物＞
▼神奈川公演：2025年9月4日(木)＠F.A.D YOKOHAMA
open 18:00 / start 18:30
▼石川公演：2025年9月6日(土)＠vanvanV4
open 17:00 / start 17:30
▼新潟公演：2025年9月7日(日)＠新潟GOLDEN PIGS RED STAGE
open 17:00 / start 17:30
▼栃木公演：2025年9月11日(木)＠HEAVEN’S ROCK 宇都宮 VJ-2
open 18:00 / start 18:30
▼宮城公演：2025年9月12日(金) 仙台MACANA
open 18:00 / start 18:30
▼北海道公演：2025年9月14日(日)＠cube garden
open 17:00 / start 17:30
▼静岡公演：2025年9月18日(木)＠LiveHouse浜松窓枠
open 18:00 / start 18:30
▼岡山公演：2025年9月20日(土)＠CRAZYMAMA 2ndRoom
open 17:00 / start 17:30
▼福岡公演：2025年9月21日(日)＠DRUM Be-1
open 17:00 / start 17:30
▼香川公演：2025年9月23日(火祝)＠高松DIME
open 17:00 / start 17:30
▼広島公演：2025年9月25日(木)＠広島セカンド・クラッチ
open 18:00 / start 18:30
▼大阪公演：2025年9月27日(土)＠梅田クラブクアトロ
open 16:45 / start 17:30
▼愛知公演：2025年9月28日(日)＠名古屋クラブクアトロ
open 16:45 / start 17:30
▼東京公演：2025年10月5日(日)＠Zepp Shinjuku(TOKYO)
open 17:00 / start 18:00
料金：スタンディング \5,500 (税込・入場時別途ドリンク代・整理番号付き)
チケット受付：一般発売中
e+ http://eplus.jp/tooboe/
ぴあ http://w.pia.jp/t/tooboe/
ローチケ http://l-tike.com/tooboe/
