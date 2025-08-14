ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

差がつくチェック柄で魅せる一枚【インプローブス】の長袖シャツがAmazonで販売中！

チェック柄レギュラーシャツ。 コットンを混紡したサラッとした生地感が魅力のレギュラーデザインの長袖シャツ。 レッド、グリーンを基調としたベーシックなチェック柄以外にも、個性的なクレイジーチェック柄の3カラーをご用意。 コーディネートの主軸になること間違い無しの一枚。

複数のチェック柄を組み合わせた遊び心あるデザイン。定番の着こなしに新鮮な印象を加えてくれる。

ポリエステルとコットンの混紡素材で、さらっとした着心地と軽快な着用感を兼ね備えている。

クラシックフィットのシルエットで、トレンドに左右されず長く着まわせるデザインとなっている。

主張しすぎない絶妙なカラー配色がポイント。一枚でコーディネートが決まりやすいアイテム。