水谷隼、またFXで爆損！巨額の含み損にネット騒然「どうして買った？」「まず生き残れ」
東京オリンピック卓球混合ダブルス金メダリストでタレントの水谷隼が14日、自身のXを更新。FX取引画像を投稿し、巨額の含み損を抱えていることを報告した。
水谷は先日、取引画像を公開し「この含み損何とかします…」とマイナス1659万3000円の含み損を抱えていることを伝えていた。
そんな中で今回は米ドル円取引で「ロングの人ごめんなさい」と取引画像を投稿。マイナス157万円の含み損を抱えていることがわかる。
これにネット上では「どうして買ったんですか？」「まず生き残れ」「水谷さん、逆神のようでいて、数時間か数日耐えたらプラ転すること多いっぽいから、147.15なら取り戻せそう」「まーた神の介入が入ったんか？」などと反応している。
水谷と言えば過去にFX取引で1000万円を超える含み益があったことを報告するなど、爆益を出していたが後日、FX取引で預託保証金不足（追証）が発生したことを報告。FX取引の不調を伝えていた。
また、「GW最高」とFXでの取引画面を公開。米ドル円やユーロ円、ポンド円、豪ドル円と仕込んだものを見ることができ、総合計評価損益は「＋10,439,000」と表示。その後、「売り利確」と明かし、大きな利益を出していたが、その後、株取引で100万円以上の損が出ている画像を投稿していた。
