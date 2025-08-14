『アメトーーク！』8年ぶり「仮面ライダー芸人」今夜放送「令和のライダーは、こうなってる!!」
きょう14日放送のテレビ朝日系バラエティー『アメトーーク！』（後11：45）では、2017年以来、8年ぶりとなる『仮面ライダー芸人』を開催する。
【写真】『仮面ライダードライブ』ヒロインも登場
塚地武雅（ドランクドラゴン）、石井（さや香）、宮下兼史鷹（宮下草薙）、オジンオズボーン篠宮暁、新行市佳、JP、新井義幸（はりけ〜んず）、しいはしジャスタウェイら『仮面ライダー』ファンが集結し、熱いライダー愛をぶちまける。
MC側ゲストには、同じく仮面ライダーシリーズの大ファン・土田晃之と、『仮面ライダードライブ』（2014〜2015年）でヒロインを務めた内田理央が登場する。すると、芸人たちは「出てる側の人だ！」と、のっけから大興奮。また、局の垣根を越えて参戦するニッポン放送のアナウンサー・新行を前に、土田は「あの人はガチ中のガチです！」と、共演した際に驚かされたというエピソードを披露する。
『令和のライダーは、こうなってる!!』では、過去3回でまったく触れていなかった令和ライダーを一気見せ。主人公がお笑い芸人という設定の『仮面ライダーゼロワン』（2019〜2020年）について、篠宮が涙を飲んだという切ないエピソードを披露する。さらに、SNSのトレンドを埋め尽くすほど人気を博した敵・腹筋崩壊太郎（なかやまきんに君）の映像にはスタジオ中が大爆笑。
また、新行が「バディものを語るなら外せない！」と力説する『仮面ライダードライブ』に出演した内田を絶賛すると、しいはしが当時のお宝アイテムを取り出す場面も。ほか、宮下が現在放送中の『仮面ライダーガヴ』と『仮面ライダークウガ』（2000〜2001年）にはある共通点があると力説するなど、令和ライダーと平成＆昭和ライダーの比較や、ライダー好きだからこそ知る撮影秘話なども続々登場する。
さらに、塚地が思わずウルウルした50周年記念作品『仮面ライダー ビヨンド・ジェネレーションズ』（2021年）の昭和世代が涙したエモ過ぎる映像も公開する。そしてラストには、まさかのサプライズが待ち受ける。
