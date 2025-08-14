キンタロー。“ねぶた”姿で阿佐ヶ谷姉妹と3ショット 愛娘に怖がられたエピソードも明かす「毎度最高です」「ウケるーーそのまま帰ったんや」「歯並びきれい」
ものまね芸人のキンタロー。（43）が12日、自身のインスタグラムを更新。以前よりたびたび公開しており話題の“ねぶた”ものまね姿でお笑いコンビ・阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子（53）、木村美穂（51）との3ショットや、愛娘が描いてくれたという似顔絵などの写真を公開した。
【写真】“ねぶた”ものまね姿で阿佐ヶ谷姉妹との3ショットを披露したキンタロー。
キンタロー。は「爆笑レッドカーペットありがとうございました 大好きな阿佐ヶ谷姉妹さんと素敵な1枚 最高の出演のし方をさせてくださいました レッドカーペットの皆さんの心意気に感謝」などと番組出演を報告し、さまざまな写真をアップ。「およそ9秒の出番だったのですぐに家に帰宅して 子供にも無事にねぶた祭りを生で見せることができました」「子供が喜ぶと思いそのままのメイクで帰宅したら『こわいよー』って言われました 大失敗」と、そのまま帰宅し娘に怖がられたエピソードを明かした。
「でも、しばらくしたら慣れてきて似顔絵描いてくれました」と、ノートにペンで書かれた“似顔絵”の写真も添えた。
この投稿にファンからは「キンタローさん、毎度最高です」「ウケるーーそのまま帰ったんや」「面白かったよー笑歯並びきれい!!」「ギョー！夢に出てきそう」「最高！ダイスキ」「似顔絵そっくりでかわいい」「生のねぶた見に行った事がありますが完成度がすごい めちゃ似てます」「再現力凄くて笑わせてもらいました」などの反響が寄せられている。
