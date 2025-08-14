「狩られるよ…!!」スニーカーを買う友人に時代錯誤なぽんこつ発言！過去のトラウマ発動か!?【作者に聞く】
お酒が大好きな、自称“ポンコツアラサー独身OL”のポコミ(@k_pokomi)さん。ポコミさんはコロナ禍になったことを機に、自身のお酒好きな日常を描いたブログ漫画をスタート。ブログで公開している漫画はどのエピソードをとっても“全酒好き”に刺さりまくる痛快な内容になっている。今回は『スニーカー』と題した、30代後半以上の年代には記憶にあるだろう“あの事件”が絡んだエピソード漫画を紹介する。
【漫画】本エピソードを読む
ポコミさんはその日、友人とグダグダ飲んでいた。ふと友人が「新しいスニーカーほしいんだよね〜」と話題に出したとき、ポコミさんのなかで“あるトラウマ”がフラッシュバックした！ポコミさんは懸命に「やめなよ!!」「絶対やめた方がいいよ!!」と友人を止めるのだが、お酒を飲んでいたポコミさんの脳内にフラッシュバックしたトラウマとは一体…!?
本エピソードについてポコミさんに話を聞いてみた。
――よくこの事件を思い出しましたね!?年齢からいって、実際にポコミさんが狩られたわけではなさそうですが…？
私、過去を引きずるタイプなんすよ…。いや〜この事件、若い人は知らないかもしれないんですが、昔(1990年代)実際にありましたよね。あるスニーカーが品薄状態でなかなか手に入らなくて、買えない人が転売目的なのか自分で履くのかは謎ですが、履いている人を狩りの対象にしちゃうって事件。
――ありましたね。普通に履いているスニーカーを盗っていくというすごい事件が！
そのころ私はまだ子どもだったのですが「そのスニーカーを履いていると狩られちゃうんだ…‼︎」っていう衝撃がすごくて、恐怖心が植え付けられているようで…！とっさに友人を止めていました。
――酒好きでポンコツな残念すぎるアラサーの日常を描いた『ポコミのぽんこつ日記』ですが、描き始めたきっかけは？
酔うと衝動買いをしがちなのですが、毎度のごとく、酔った状態で家電量販店に買い物に行ったんです。そこで「ペンタブ」を知り、ノリで購入したのがきっかけです。
――けっこう大きな買い物を勢いでしましたね。
はい。でもちょうどそのすぐあとにコロナ禍となり、暇つぶしで描くようになったので、結果よい買い物となりました。
『ポコミのぽんこつ日記』には、酒飲みにはわかり味が深いあるあるエピソードが満載！酒飲みだけど毎日を一生懸命生きている独身アラサーOLのポンコツな日常にプッと吹き出すことも。電車や会社など人がいるところで読むのは危険な作品もあるので、まだ読んだことがない方は、“周囲に誰もいないこと”を確認して一気読みしてみて！
取材協力：ポコミ(@k_pokomi)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
ポコミさんはその日、友人とグダグダ飲んでいた。ふと友人が「新しいスニーカーほしいんだよね〜」と話題に出したとき、ポコミさんのなかで“あるトラウマ”がフラッシュバックした！ポコミさんは懸命に「やめなよ!!」「絶対やめた方がいいよ!!」と友人を止めるのだが、お酒を飲んでいたポコミさんの脳内にフラッシュバックしたトラウマとは一体…!?
本エピソードについてポコミさんに話を聞いてみた。
――よくこの事件を思い出しましたね!?年齢からいって、実際にポコミさんが狩られたわけではなさそうですが…？
私、過去を引きずるタイプなんすよ…。いや〜この事件、若い人は知らないかもしれないんですが、昔(1990年代)実際にありましたよね。あるスニーカーが品薄状態でなかなか手に入らなくて、買えない人が転売目的なのか自分で履くのかは謎ですが、履いている人を狩りの対象にしちゃうって事件。
――ありましたね。普通に履いているスニーカーを盗っていくというすごい事件が！
そのころ私はまだ子どもだったのですが「そのスニーカーを履いていると狩られちゃうんだ…‼︎」っていう衝撃がすごくて、恐怖心が植え付けられているようで…！とっさに友人を止めていました。
――酒好きでポンコツな残念すぎるアラサーの日常を描いた『ポコミのぽんこつ日記』ですが、描き始めたきっかけは？
酔うと衝動買いをしがちなのですが、毎度のごとく、酔った状態で家電量販店に買い物に行ったんです。そこで「ペンタブ」を知り、ノリで購入したのがきっかけです。
――けっこう大きな買い物を勢いでしましたね。
はい。でもちょうどそのすぐあとにコロナ禍となり、暇つぶしで描くようになったので、結果よい買い物となりました。
『ポコミのぽんこつ日記』には、酒飲みにはわかり味が深いあるあるエピソードが満載！酒飲みだけど毎日を一生懸命生きている独身アラサーOLのポンコツな日常にプッと吹き出すことも。電車や会社など人がいるところで読むのは危険な作品もあるので、まだ読んだことがない方は、“周囲に誰もいないこと”を確認して一気読みしてみて！
取材協力：ポコミ(@k_pokomi)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。